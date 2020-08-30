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Пелоси заявила, что только Россия пытается повлиять на исход выборов президента США

После заявления президента США Дональда Трампа об отказе от брифингов по безопасности во время президентских выборов для членов Конгресса спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава комитета по разведке Адам Шифф заявили, что у американского народа есть право знать – Россия пытается помочь им решить, кто станет президентом США.

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Пелоси: Мы ожидаем, что администрация и разведывательное сообщество будет держать нас в полной и точной информации
Пелоси: Мы ожидаем, что администрация и разведывательное сообщество будет держать нас в полной и точной информации 
Фото: ЕРА

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия делает все возможное для того, чтобы повлиять на результаты выборов президента США. Об этом говорится в совместном заявлении Пелоси и главы комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа.

Они издали документ после того, как президент США Дональд Трамп отказался от проведения брифингов о безопасности предстоящих выборов президента для членов Конгресса якобы из-за утечки секретной информации. Об этом американский президент заявил 29 августа. Его речь транслировал C-Span.

"Вместо прозрачности администрация Трампа, включая президента, советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена и директора национальной разведки Джона Рэтклиффа, уже пыталась продвигать ложную версию об эквивалентности интересов нескольких стран на выборах и политике в США. Цели и действия России, Китая и Ирана не совпадают. Только одна страна – Россия – активно предпринимает ряд мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить результат, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам. Мы ожидаем, что администрация и разведывательное сообщество будет держать нас в курсе полной и точной информации, и возобновит брифинги", – говорится в заявлении.

Пелоси и Шифф считают, что у американского народа есть право знать, что Россия пытается помочь им решить, кто должен стать американским президентом.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

17 июля 2020 года кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, запланированные на 3 ноября. По его словам, такие данные предоставила разведка США.

Теги: Россия, США, Дональд Трамп, Адам Шифф, Нэнси Пелоси, выборы президента США 2020
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