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Перуанский суд обвинил Гейтса, Сороса и Рокфеллера в создании пандемии COVID-19

Решение апелляционного суда перуанских провинций Чинча и Писко содержит текст, в котором говорится, что основатель Microsoft Билл Гейтс, инвестиционный банкир Джордж Сорос и умерший в прошлом веке миллиардер Джон Рокфеллер руководят пандемией коронавируса.

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О том, что Гейтс связан с пандемией COVID-19, начали говорить в январе прошлого года
О том, что Гейтс связан с пандемией COVID-19, начали говорить в январе прошлого года
Фото: ЕРА

Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса, инвестиционного банкира Джорджа Сороса и умершего в 1937 году миллиардера Джона Рокфеллера в "создании пандемии коронавируса". Об этом говорится в постановлении суда, копию которого опубликовали перуанские издания Pasión por el Derecho и Perú 21.

Решение суда касается продления ареста для обвиняемого в изнасиловании. Его вынесли судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай 21 декабря. В его тексте говорится, что уголовный процесс приостановили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Далее приводится конспирологическая теория о том, что пандемию создали "преступные элиты, доминирующие над миром" и "авторы нового мирового порядка".

и одно мировое правительство, физическое или юридическое лицо или защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия предсказуема, за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос и Рокфеллер которые продолжают руководить ею с крайней степенью секретности и с помощью глобальных корпораций", – говорится в решении суда.

Указанные "авторы нового мирового порядка" могут спрогнозировать развитие пандемии до 2030 года, считает перуанский суд.

Государственное ведомство в Перу под названием ODECMA, контролирующее судебные власти в Перу, начало расследование против судей, которые вынесли это постановление, пишет перуанское издание RPP Noticias.

Судебное разбирательство проведут, чтобы собрать доказательства и проверить факты, изложенные судьями апелляционного суда.

Теория о том, что Гейтс связан с пандемией COVID-19, появилась в январе прошлого года. По данным компании Zignal Labs, которая занимается аналитикой медиа, дезинформация об участии Гейтса в создании и распространении коронавируса в апреле была самой популярной из всех ложных версий о происхождении COVID-19.

Конспирологи утверждают, что Гейтс "проговорился" о своей причастности к разработке нового коронавируса, когда на конференции TED в 2015 году предупреждал о возможности пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса или изменения его генома в лабораторных условиях не существует.

Теги: Перу, апелляционный суд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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