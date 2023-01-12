Первой леди США удалили две раковые опухоли кожи

Операции провели в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Байден перенесла операцию по удалению опухолей над правым глазом, которая было недавно обнаружено во время планового обследования на рак кожи.

Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что вся раковая ткань была успешно удалена, а на краях не осталось никаких остаточных раковых клеток кожи.

Однако во время предоперационной консультации О'Коннор отметил, что "была выявлена дополнительная проблемная область на левой стороне груди первой леди". Поэтому во время операции удалили и эту часть пораженной раком кожи.

По словам врачей, у 71-летней первой леди США в результате операции появились "некоторые отеки и синяки на лице", но она находится в "хорошем настроении и чувствует себя хорошо".