Песков: У России нет территориальных претензий к своим соседям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при создании Советского Союза некоторые республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель", которые захватили с собой после распада СССР. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Путин размышлял о просчетах, которые нужно исключить из нынешней конституции РФ.

Песков: Речь шла об ошибках, которые были допущены и не были додуманы в конституции Фото: ЕРА

У современной России нет территориальных претензий к соседям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Владимира Путина о том, что бывшим советским республикам нужно было выходить из СССР без "подарков русского народа" в виде исторических российских территорий. Об этом сообщает УНИАН.

"Он [Путин] говорил о ранее допущенных системных ошибках в конституции [СССР], которые не предусматривали целый ряд ситуаций и вариантов развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Именно об этом говорил Путин. Речь шла именно об ошибках, которые были допущены и не были додуманы в конституции", – подчеркнул Песков.

Он уверяет, что российский президент ничего не говорил о том, что за пределами России остались территории, которые нужно присоединить.

Песков считает, что Путин размышлял о просчетах, которые нужно исключить из нынешней конституции РФ. Спикер Кремля подчеркнул, что поправки в основной закон предусматривают запрет отчуждения российских территорий.

"У России нет территориальных претензий к своим соседям", – добавил Песков.

Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль" заявил, что при создании Советского Союза некоторые республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель", и не вернули их, выйдя из состава СССР. Так он обосновал необходимость внесения поправок в конституцию РФ, которые, по его словам, необходимы для обеспечения суверенитета страны.