Пилоты самолета, который разбился в Пакистане, отвлеклись на разговоры о коронавирусе – отчет

Как сообщает Reuters, об этом говорится в предварительном отчете о причинах крушения, который 24 июня представил в парламенте Пакистана министр авиации Гулам Сарвар Хан.
По его словам, технических неисправностей у самолета не обнаружили. Однако первый и второй пилоты "не были сосредоточены" на своих задачах.
"Когда они находились в посадочной позиции, диспетчеры предупреждали их [о неровностях на взлетно-посадочной полосе], но пилот сказал: "Я справлюсь"… А затем они снова стали обсуждать коронавирус", – рассказал Хан.
В результате крушения погибли 97 человек.
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