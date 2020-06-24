Пилоты самолета, который разбился в Пакистане, отвлеклись на разговоры о коронавирусе – отчет

Как сообщает Reuters, об этом говорится в предварительном отчете о причинах крушения, который 24 июня представил в парламенте Пакистана министр авиации Гулам Сарвар Хан.

По его словам, технических неисправностей у самолета не обнаружили. Однако первый и второй пилоты "не были сосредоточены" на своих задачах.

"Когда они находились в посадочной позиции, диспетчеры предупреждали их [о неровностях на взлетно-посадочной полосе], но пилот сказал: "Я справлюсь"… А затем они снова стали обсуждать коронавирус", – рассказал Хан.

В результате крушения погибли 97 человек.