По подозрению в организации нападения с ножом на прохожих в Париже задержаны семь человек

25 сентября мужчина с ножом напал на прохожих возле бывшего офиса сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже, ранения получили два человека.

В результате нападения с мачете в 11-м районе Парижа 25 сентября ранения получили двое сотрудников продюсерских компаний Фото: ЕРА

После нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих возле бывшего офиса сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже 25 сентября, полиция Франции задержала семь человек – все они подозреваются в причастности к инциденту. Об этом пишет французское издание Libération.

Жертвами нападения стали сотрудники продюсерских компаний, помещения которых расположены на улице Николас-Аппер, где 7 января 2015 года было совершено нападение на Charlie Hebdo.

Главный подозреваемый – 18-летний мужчина пакистанского происхождения признал свою вину.

Согласно первым результатам расследования, поступок главного подозреваемого связан с переизданием карикатур Charlie Hebdo, которое тот не поддерживал, говорится в сообщении.

Еще шестеро подозреваемых находятся под стражей, их допрашивают. Одного мужчину, задержанного недалеко от места нападения, отпустили.