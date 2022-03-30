"Побьют ли они Путина?" Польский Newsweek поместил братьев Кличко на обложку

Рядом с фотографией братьев Кличко редакция задает вопрос: "Побьют ли они Путина?"

В статье "Как Владимир и Виталий Кличко стали символом сопротивления Киева" Марчин Хлопаш рассказывает, как спортивная карьера повлияла на формирование европейских взглядов Кличко и борьбу за Киев в условиях войны.

"Ложь", – кричит Виталий английскому репортеру, отвечая на российское сообщение о том, что РФ атакует только украинские военные объекты. – "Это военные объекты?!" – показывает руины киевских квартир, возле которых они находятся. Возле мэра боевой столицы стоит его младший брат Владимир. Они всегда вместе. Самые титулованные братья в истории бокса, которые сегодня вместе с украинцами сопротивляются московскому захватчику", – пишет автор материала.

Журналист отметил, что Виталий Кличко чаще всего общается с представителями массмедиа из Западной Европы.

"Сегодня он тщательно выбирает СМИ. "Да" говорит преимущественно выходцам из Западной Европы, потому что знает, что именно здесь он может выиграть для Украины больше всего. Во-первых, как известное лицо. Во-вторых, потому что в соседних странах не нужно убеждать, насколько Россия опасна. Но для народов за Одером некоторые вещи следует освежить. "Особенно вам, в Германии, не следует забывать, что если Путин хочет восстановить Советский Союз, то кто знает, как далеко он может зайти. Ведь часть вашей страны была в советской империи", – говорится в статье.

Скриншот: newsweek.pl