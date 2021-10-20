Похитители миссионеров на Гаити потребовали выкуп в размере $17 млн – CNN

16 октября в столице Гаити Порт-о-Пренсе были похищены 17 христианских миссионеров из США и члены их семей, в том числе дети. В группу входят 16 американцев и один канадец.

Министр юстиции Гаити Лист Квитель сообщил CNN, что миссионеров держат за пределами Куа-де-Буке – одного из пригородов Порт-о-Пренсa. В министерстве христианской помощи Гаити уточнили возраст похищенных. Согласно данным чиновников, среди пяти детей есть восьмимесячный ребенок, другим детям три, шесть, 13 и 15 лет. Возраст взрослых – от 18 до 48 лет.

Гаитянская полиция и ФБР консультируют миссионерскую группу и подсказывают им, как действовать дальше, отметил Квитель. По его словам, агенты ФБР находятся на территории Гаити, помогают в расследовании дела, но не ведут прямых переговоров с похитителями.

Источник в силах безопасности Гаити сообщил телеканалу, что сейчас все заложники находятся в безопасности.