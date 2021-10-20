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Похитители миссионеров на Гаити потребовали выкуп в размере $17 млн – CNN

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В столице Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США
В столице Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США
Фото: EPA

Похитители миссионеров на Гаити потребовали за них выкуп в размере $17 млн. Об этом сообщил телеканал CNN 20 октября со ссылкой на высокопоставленного гаитянского чиновника.

16 октября в столице Гаити Порт-о-Пренсе были похищены 17 христианских миссионеров из США и члены их семей, в том числе дети. В группу входят 16 американцев и один канадец.

Министр юстиции Гаити Лист Квитель сообщил CNN, что миссионеров держат за пределами Куа-де-Буке – одного из пригородов Порт-о-Пренсa. В министерстве христианской помощи Гаити уточнили возраст похищенных. Согласно данным чиновников, среди пяти детей есть восьмимесячный ребенок, другим детям три, шесть, 13 и 15 лет. Возраст взрослых – от 18 до 48 лет.

Гаитянская полиция и ФБР консультируют миссионерскую группу и подсказывают им, как действовать дальше, отметил Квитель. По его словам, агенты ФБР находятся на территории Гаити, помогают в расследовании дела, но не ведут прямых переговоров с похитителями.

Источник в силах безопасности Гаити сообщил телеканалу, что сейчас все заложники находятся в безопасности.

Контекст:

По информации центра анализа и исследований прав человека в Гаити, к похищению может быть причастна банда 400 Mawozo, известная в прошлом угонами автомобилей. По словам собеседника CNN, эта банда состоит из 150 человек. Они фактически взяли под контроль весь Куа-де-Буке.

В центре указали, что с начала года в стране зафиксировали не менее 628 похищений, в том числе 29 иностранцев. Банда 400 Mawozo обычно требует выкуп в размере около $20 тыс.

Ситуация с безопасностью на Гаити ухудшилась после убийства президента Жовенеля Моиза, которое произошло в ночь на 7 июля. На его теле обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозировали, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечает The New York Times.

Теги: США, Канада, заложники, миссия, Гаити, расследование, иностранцы, насилие
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