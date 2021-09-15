Прокурор Гаити потребовал предъявить обвинения премьер-министру страны в убийстве президента Моиза

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения Фото: EPA

По словам Клода, подозреваемый в убийстве Моиза два раза звонил Анри всего через несколько часов после убийства. Прокурор потребовал запретить премьер-министру покидать страну "из-за серьезности раскрытых фактов".

"Есть достаточно компрометирующих элементов, чтобы привлечь Анри к уголовной ответственности и потребовать его прямого обвинениячения", – заявил Клод.

Он пытался встретиться с премьером, чтобы получить объяснение. Через несколько часов Анри привел к присяге другого генерального прокурора, Франца Луи Жюста, пишет Associated Press.

5 июля 2021 года Моиз назначил Анри премьер-министром. Убийство Моиза сорвало утверждение кандидатуры Анри в парламенте Гаити, он вступил в должность премьер-министра 20 июля.