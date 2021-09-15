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Прокурор Гаити потребовал предъявить обвинения премьер-министру страны в убийстве президента Моиза

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Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения
Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения
Фото: EPA

Генеральный прокурор Гаити Бед-Фор Клод 14 сентября потребовал присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам Клода, подозреваемый в убийстве Моиза два раза звонил Анри всего через несколько часов после убийства. Прокурор потребовал запретить премьер-министру покидать страну "из-за серьезности раскрытых фактов".

"Есть достаточно компрометирующих элементов, чтобы привлечь Анри к уголовной ответственности и потребовать его прямого обвинениячения", – заявил Клод.

Он пытался встретиться с премьером, чтобы получить объяснение. Через несколько часов Анри привел к присяге другого генерального прокурора, Франца Луи Жюста, пишет Associated Press.

5 июля 2021 года Моиз назначил Анри премьер-министром. Убийство Моиза сорвало утверждение кандидатуры Анри в парламенте Гаити, он вступил в должность премьер-министра 20 июля.

Контекст:

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. Она находится в стабильном, но критическом состоянии.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертьюСупруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции МоизаВ деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль 11 июля заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве Моиза – 63-летнего врача гаитянского происхождения Кристиана Эммануэля Санона, который проживает во Флориде.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечет The New York Times.

Теги: убийство, нападение, Гаити, президент, премьер-министр
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