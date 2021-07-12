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Подозреваемые в убийстве президента Гаити заявили, что планировали арест, а не расстрел – СМИ

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В полиции Гаити сообщили о 28 наемниках, которые могли участвовать в нападении на президента страны
В полиции Гаити сообщили о 28 наемниках, которые могли участвовать в нападении на президента страны
Фото: ЕРА

Группа подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза сказала следователям, что они хотели арестовать, а не убить главу государства. Об этом рассказали информированные источники Reuters 11 июля.

Операцию планировали более месяца. Подозреваемые вместе с Моизом должны были прибыть из резиденции в президентский дворец, уточнили источники издания Miami Herald.

В полиции Гаити сообщили о 28 наемниках, которые, предположительно, участвовали в нападении. Из низ 26 – колумбийцы, а двое – американцы гаитянского происхождения Джеймс Солажес и Джозеф Винсент, добавило издание. Американцы сказали следователям, что были переводчиками для колумбийского подразделения коммандос. При этом у них была копия ордера на арест Моиза.

На вопрос, кто выдал им документ, мужчины заявили, что не помнят этого. Временный начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль сказал, что план наемников состоял в назначении другого президента.

Представители правительства Колумбии заявили, что некоторые из них были бывшими военнослужащими. Наемников завербовала компания Counter Terrorist Unit из Южной Флориды от имени "известного гаитянского врача". Reuters написало, что этой компанией руководит венесуэльский эмигрант Антонио Энмануэль Интриаго Валера.

Miami Herald пишет о пребывании колумбийцев на Гаити последние три месяца. По их словам, все они получали по $3 тыс. в месяц через "контртеррористическое подразделение".

Контекст:

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. Она находится в стабильном, но критическом состоянии.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертьюСупруга президента Гаити Мартин Моиз в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции Моиза.

После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцевим от 35 до 55 лет.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране.

Теги: США, Колумбия, убийство, Венесуэла, чрезвычайное положение, Флорида, Гаити, власть, Жовенель Моиз
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