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Полиция Гаити сообщила о задержании ключевого подозреваемого в убийстве президента

Санон в 2011 году заявлял о президентских амбициях
Санон в 2011 году заявлял о президентских амбициях
Скриншот: DrChristianSanon / YouTube

Начальник полиции Гаити Леон Шарль заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает The New York Times.

Это 63-летний врач гаитянского происхождения Кристиан Эммануэль Санон, который проживает во Флориде.

По данным полиции, он прибыл в Гаити на частном самолете в июне "с политическими целями" и связался с частной охранной фирмой, чтобы завербовать людей, совершивших убийство президента. Эта фирма была венесуэльской охранной компанией под названием CTU, базирующейся в Соединенных Штатах, добавили правоохранители.

Шарль подчеркнул, что первоначальная миссия, которая была дана этим нападавшим, заключалась в защите Санона, у которого были президентские амбиции. В 2011 году Санон выложил на YouTube ролик под названием "Доктор Кристиан Санон – лидерство для Гаити", в котором заявил о планах бороться за пост президента.

В качестве доказательства причастности Санона полиция заявила, что именно с ним связался один из колумбийских подозреваемых в убийстве вскоре после ареста. По словам властей, во время обыска в его доме полиция обнаружила кепку Агентства по борьбе с наркотиками США, множество коробок с патронами, детали огнестрельного оружия, два автомобиля и автомобильные номерные знаки Доминиканы, которая граничит с Гаити.

Контекст:

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. Она находится в стабильном, но критическом состоянии.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертьюСупруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции МоизаВ деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране.

Теги: убийство, полиция, Гаити, подозрение, Жовенель Моиз
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