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Жена убитого президента Гаити вернулась в страну. В аэропорту она была в пуленепробиваемом жилете

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Мартин Моиз (справа на фото) госпитализировали в тяжелом состоянии
Мартин Моиз (справа на фото) госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: ЕРА

Мартин Моиз, жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, вернулась в страну из США. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Мартин Моиз выписали из больницы в Майами, там она лечилась от ранений в результате нападения на их резиденцию 7 июля. О планах вернуться в Гаити вдова президента не говорила, ее прибытие стало неожиданным и удивило многих в стране, написала газета.

Мартин Моиз прилетела в аэропорт Порт-о-Пренса. Она была в черном платье, черном пуленепробиваемом жилете и черной маске на лице. На правой руке у нее была повязка. Ее встретил и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф и другие чиновники. По сведениям журналистов, супруга убитого президента Гаити намерена присутствовать на его похоронах, которые пройдут 23 июля.

Контекст:

Перед возвращением Мартин Моиз так называемая "Основная группа", включающая послов США, ЕС, Франции, Германии, Бразилии, Канады, Испании, а также представителей ООН и Организации американских государств призвала преемника Жовенеля Моиза Ариэля Анри "продолжить миссию, которая ему была доверена", и сформировать согласованное правительство Гаити, отметила The Washington Post.

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Жовенеля Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертьюСупруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции МоизаВ деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль 11 июля заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве Моиза – 63-летнего врача гаитянского происхождения Кристиана Эммануэля Санона, который проживает во Флориде.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечает The New York Times.

Теги: США, Майами, Гаити, ранение, Жовенель Моиз
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