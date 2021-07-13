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Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити были информаторы ФБР и управления по борьбе с наркотиками США – СМИ

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля
Президента Гаити убили в ночь на 7 июля
Фото: ЕРА

Несколько человек, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, были информаторами правоохранительных органов США. Об этом сообщили информированные источники телеканала CNN 13 июля.

Управление по борьбе с распространением наркотиков США подтвердило, что один из подозреваемых мужчин периодически был "конфиденциальным источником" ведомства.

После убийства Моиза этот информатор связался с сотрудниками управления, которые призвали его сдаться местным властям. Вместе с сотрудником Государственного департамента США он предоставил правительству Гаити информацию и помог арестовать другого подозреваемого и еще одного человека, рассказали в управлении.

Ни один из подозреваемых в убийстве Моиза не действовал от имени управления, сказано в сообщении. Один из представителей управления подтвердил, что один из американцев гаитянского происхождения, арестованный по подозрению в участии в убийстве в Гаити на прошлой неделе, был информатором ведомства, отметило Reuters. Среди подозреваемых было двое американцев – Джеймс Солажес и Джозеф Винсент

Агентство не указало имя информатора, но, по словам источника в правоохранительных органах, подозреваемый не был активным осведомителем на момент убийства гаитянского лидера.

Miami Herald узнало что случайным информатором управления стал Джозеф Винсент. Первый раз его арестовали более 20 лет назад за подачу ложной информации в заявлении на паспорт США. 

Источники CNN утверждают, что в числе подозреваемых есть информаторы Федерального бюро расследований США. Представители ФБР отказались от комментариев. Они заявили, что во время расследований используют "законные источники для сбора разведывательных данных".

Контекст:

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. Она находится в стабильном, но критическом состоянии.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертьюСупруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции МоизаВ деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль 11 июля заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве Моиза – 63-летнего врача гаитянского происхождения Кристиана Эммануэля Санона, который проживает во Флориде.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечет The New York Times.

Теги: США, убийство, Госдепартамент США, ФБР, наемники, Гаити, расследование, Жовенель Моиз
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