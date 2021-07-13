Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити были информаторы ФБР и управления по борьбе с наркотиками США – СМИ

Управление по борьбе с распространением наркотиков США подтвердило, что один из подозреваемых мужчин периодически был "конфиденциальным источником" ведомства.

После убийства Моиза этот информатор связался с сотрудниками управления, которые призвали его сдаться местным властям. Вместе с сотрудником Государственного департамента США он предоставил правительству Гаити информацию и помог арестовать другого подозреваемого и еще одного человека, рассказали в управлении.

Ни один из подозреваемых в убийстве Моиза не действовал от имени управления, сказано в сообщении. Один из представителей управления подтвердил, что один из американцев гаитянского происхождения, арестованный по подозрению в участии в убийстве в Гаити на прошлой неделе, был информатором ведомства, отметило Reuters. Среди подозреваемых было двое американцев – Джеймс Солажес и Джозеф Винсент.

Агентство не указало имя информатора, но, по словам источника в правоохранительных органах, подозреваемый не был активным осведомителем на момент убийства гаитянского лидера.

Miami Herald узнало что случайным информатором управления стал Джозеф Винсент. Первый раз его арестовали более 20 лет назад за подачу ложной информации в заявлении на паспорт США.

Источники CNN утверждают, что в числе подозреваемых есть информаторы Федерального бюро расследований США. Представители ФБР отказались от комментариев. Они заявили, что во время расследований используют "законные источники для сбора разведывательных данных".