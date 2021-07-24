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На похоронах президента Гаити произошли беспорядки. Делегации США и ООН покинули церемонию прощания

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Похороны президента Гаити прошли 23 июля
Похороны президента Гаити прошли 23 июля
Фото: ЕРА

В городе Кап-Аитьен на севере Гаити рядом с местом, где 23 июля проходили похороны президента страны Жовенеля Моиза, произошли беспорядки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свидетелей происходящего.

Похороны были омрачены стрельбой и протестами, это заставило высокопоставленную делегацию США внезапно покинуть страну, отметило агентство.

По сведениям очевидцев, на месте траурной церемонии чувствовался едкий дым от груд горящих покрышек и запах газа. Также были слышны взрывы, похожие на выстрелы. Сообщений о травмах среди протестующих или скорбящих на похоронах не поступало. сколько протестующих собралось рядом с местом церемонии, не уточняется.

Известно, что во время службы десятки вооруженных сотрудников службы безопасности сформировали защитные кордоны вокруг официальных лиц.

Источники Associated Press подтвердили информацию об инциденте. По данным агентства, американская делегация и представители ООН покинули мероприятие до выступления вдовы погибшего президента Мартин Моиз. Она заявила, что не хочет "мести или насилия, но бояться никто не намерен".

Контекст:

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Жовенеля Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертьюСупруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции МоизаВ деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль 11 июля заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве Моиза – 63-летнего врача гаитянского происхождения Кристиана Эммануэля Санона, который проживает во Флориде.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечает The New York Times.

Теги: США, ООН, протесты, стрельба, Гаити, Жовенель Моиз, церемония, травмы
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