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Американская миссионерская организация подтвердила похищение миссионеров на Гаити

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В полиции Гаити заявили, что ничего не знают о похищении
В полиции Гаити заявили, что ничего не знают о похищении
Фото: EPA (архив)

Служба христианской помощи, штаб-квартира которой расположена в американском штате Огайо, подтвердила похищение группы ее миссионеров в составе 17 человек на Гаити. Об этом 17 октября сообщает Reuters.

В группу входят 16 американцев и один канадец. 

В Службе христианской помощи заявили, что у них нет информации о том, кто стоит за похищением и куда увезли похищенных людей. "Мы ищем божьего руководства для решения проблемы, власть ищет способы помочь", – добавили в миссионерской организации. 

Представитель полиции Гаити заявил, что у них нет никакой информации об инциденте.

В Госдепартаменте США подтвердили, что знают о похищении. Правительство Канады заявило, что работает с местными властями и группами для сбора дополнительной информации.

Эксперты по безопасности считают, что к похищению причастна банда 400 Mawozo, пишет Reuters. Эта группировка доминирует в районе, где были похищены миссионеры. Эту банду подозревают также в причастности к апрельскому похищению в том же районе группы священников и монахинь, в которую входили французские граждане.

16 октября в столице Гаити Порт-о-Пренсе были похищены 17 христианских миссионеров из США и члены их семей, в том числе дети, писали американские СМИ со ссылкой на представителей Службы безопасности Гаити. Автобус миссионеров был угнан за пределы города.

Reuters отмечает, что это случилось на фоне всплеска похищений людей после убийства президента Жовенеля Моиза. Экономика страны ухудшается, и похищения людей на Гаити становятся все чаще в течение последних нескольких месяцев, но похищения иностранцев, по данным агентства, относительно редки.

Контекст:

Ситуация с безопасностью на Гаити ухудшилась после убийства президента, которое произошло в ночь на 7 июля. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. 17 июля ее выписали из больницы в Майами, она вернулась на Гаити. 

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертьюСупруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции МоизаВ деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль 11 июля заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве Моиза – 63-летнего врача гаитянского происхождения Кристиана Эммануэля Санона, который проживает во Флориде.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозировали, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечает The New York Times.

Теги: христианство, Госдепартамент США, похищение, миссия, Гаити, иностранцы
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