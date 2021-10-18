Американская миссионерская организация подтвердила похищение миссионеров на Гаити

В полиции Гаити заявили, что ничего не знают о похищении Фото: EPA (архив)

В группу входят 16 американцев и один канадец.

В Службе христианской помощи заявили, что у них нет информации о том, кто стоит за похищением и куда увезли похищенных людей. "Мы ищем божьего руководства для решения проблемы, власть ищет способы помочь", – добавили в миссионерской организации.

Представитель полиции Гаити заявил, что у них нет никакой информации об инциденте.

В Госдепартаменте США подтвердили, что знают о похищении. Правительство Канады заявило, что работает с местными властями и группами для сбора дополнительной информации.

Эксперты по безопасности считают, что к похищению причастна банда 400 Mawozo, пишет Reuters. Эта группировка доминирует в районе, где были похищены миссионеры. Эту банду подозревают также в причастности к апрельскому похищению в том же районе группы священников и монахинь, в которую входили французские граждане.

16 октября в столице Гаити Порт-о-Пренсе были похищены 17 христианских миссионеров из США и члены их семей, в том числе дети, писали американские СМИ со ссылкой на представителей Службы безопасности Гаити. Автобус миссионеров был угнан за пределы города.

Reuters отмечает, что это случилось на фоне всплеска похищений людей после убийства президента Жовенеля Моиза. Экономика страны ухудшается, и похищения людей на Гаити становятся все чаще в течение последних нескольких месяцев, но похищения иностранцев, по данным агентства, относительно редки.