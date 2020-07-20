Полиция отпустила подозреваемого в поджоге собора в Нанте

После допроса волонтера из горевшего в Нанте собора Святых Петра и Павла следователи решили отпустить его из-под стражи, никаких обвинений против него не было выдвинуто.

Правоохранители французского Нанта отпустили на свободу 39-летнего выходца из Руанды, который был задержан в рамках расследования поджога в соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщает Euronews.

По результатам допроса никаких обвинений против него выдвинуто не было.

В прокуратуре подтвердили, что мужчина был волонтером и помогал епархии на добровольных началах. Именно он отвечал за закрытие собора вечером 17 июля, после чего случился пожар.

"Пока ничто напрямую не связывает моего клиента с пожаром", – сказал адвокат мигранта Кентен Шабер.

Прокурор, который ведет дело, после задержания волонтера говорил, что речь идет только о проверке – мужчина был задержан потому, что правоохранители нашли несоответствия в его графике перемещений в этот день.

Утром 18 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул пожар. Возгорание было локализовано примерно через два часа после приезда пожарных.

Причины возгорания не установлены, однако правоохранители не исключают, что храм подожгли.

Огонь полностью уничтожил большой орган, также сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте – крупнейшая готическая церковь на территории исторической Бретани и одна из крупнейших во всей Франции – всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Он строился в течение XV–XIX веков. Собор серьезно пострадал в годы Второй мировой войны от бомбардировок, а также в 1972 году, когда огнем была уничтожена крыша здания.