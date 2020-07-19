Пожар в соборе в Нанте. Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге

39-летний волонтер-мигрант, который отвечал за закрытие собора Святых Петра и Павла во французском Нанте, задержан для проверки. Правоохранители говорят, что о его вине говорить рано.

Во французском Нанте задержали подозреваемого в поджоге собора. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, это 39-летний волонтер-мигрант, который отвечал за закрытие собора. Сейчас он находится под стражей.

В комментарии телеканалу прокурор, который ведет дело, сказал, что на данном этапе речь идет только о проверке – мужчина был задержан потому, что правоохранители нашли несоответствия в его графике перемещений в этот день.

Сейчас следователи изучают изображения с камер наблюдения, эксперты исследуют интерьер собора и систему электричества.

Утром 18 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул пожар. Возгорание было локализовано примерно через два часа после приезда пожарных.

Причины возгорания не установлены, однако правоохранители не исключают, что храм подожгли.

Огонь полностью уничтожил большой орган, также сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте – крупнейшая готическая церковь на территории исторической Бретани и одна из крупнейших во всей Франции – всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Он строился в течение XV–XIX веков. Собор серьезно пострадал в годы Второй мировой войны от бомбардировок, а также в 1972 году, когда огнем была уничтожена крыша здания.