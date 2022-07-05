Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в пригороде Чикаго

Кримо заметили в Северном Чикаго, полиция попыталась задержать мужчину, но он сбежал. Позже его обнаружили в Лейк-Форесте (пригород Чикаго) и задержали “без инцидентов“. Сейчас Кримо находится под стражей в полиции.
CBS отмечает, что не смог найти информации об уголовном прошлом подозреваемого. Он публиковал собственную музыку на платформе IMDb, которые набирали миллионы просмотров, вел канал на YouTube, теперь удаленный. На канале были изображения героев мультфильмов с оружием в руках.
В прошлом году, подчеркивает телеканал, подозреваемый опубликовал видео Центральной авеню в Хайленд-Парке, на которой 4 июля произошла стрельба.
4 июля в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго, во время проведения парада по случаю Дня независимости Соединенных Штатов мужчина открыл стрельбу по людям с крыши одного из зданий. В результате шесть человек погибли, 24 получили ранения. Стрелку удалось скрыться.