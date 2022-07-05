Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в пригороде Чикаго

По подозрению в причастности к стрельбе в Чикаго задержан 22-летний местный житель Фото: EPA

Кримо заметили в Северном Чикаго, полиция попыталась задержать мужчину, но он сбежал. Позже его обнаружили в Лейк-Форесте (пригород Чикаго) и задержали “без инцидентов“. Сейчас Кримо находится под стражей в полиции.

CBS отмечает, что не смог найти информации об уголовном прошлом подозреваемого. Он публиковал собственную музыку на платформе IMDb, которые набирали миллионы просмотров, вел канал на YouTube, теперь удаленный. На канале были изображения героев мультфильмов с оружием в руках.

В прошлом году, подчеркивает телеканал, подозреваемый опубликовал видео Центральной авеню в Хайленд-Парке, на которой 4 июля произошла стрельба.