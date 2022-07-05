ГОРДОН
 
 
МИР

В Дании подозреваемого в убийстве трех человек в супермаркете отправили в психиатрическую клинику

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стрельба произошла 3 июля
Стрельба произошла 3 июля
Фото: ЕРА

22-летнего датчанина, которого задержали за стрельбу в супермаркете Копенгагена, жертвой которого стали три человека, суд отправил в закрытую психиатрическую клинику. Об этом со ссылкой на агентство Ritzaus проинформировала 4 июля газета Berlingske.

Дело суд рассматривал в течение двух часов и решил, что подозреваемый должен находиться в психиатрии в течение 24 часов.

Мужчине предъявлены обвинения в трех убийствах и семи покушениях на убийство.

Стрельба в торговом центре Fieldʼs произошла днем 3 июля, ее жертвами стали 17-летний гражданин Дании, 17-я гражданка Дании и 47-летний гражданин РФ, который жил в Дании. Раненым посетителям торгового центра – от 16 до 50 лет, в их числе граждане Швеции.

Полиция задержала предполагаемого стрелка в течение 15 минут после получения сообщения об инциденте – его нашли на автомагистрали рядом с торговым центром. Правоохранители считают, что он действовал в одиночку и стрельба не была террористическим актом.

Теги: убийство, стрельба, Дания, полиция, покушение, Копенгаген, обвинение, суд, супермаркет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я – заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (206966)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (85975)
3
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (23557)
4
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (18622)
5
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (14205)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (13928)
7
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь (11256)
8
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве (10839)
 
 
 
 