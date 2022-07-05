В Дании подозреваемого в убийстве трех человек в супермаркете отправили в психиатрическую клинику

Дело суд рассматривал в течение двух часов и решил, что подозреваемый должен находиться в психиатрии в течение 24 часов.

Мужчине предъявлены обвинения в трех убийствах и семи покушениях на убийство.

Стрельба в торговом центре Fieldʼs произошла днем 3 июля, ее жертвами стали 17-летний гражданин Дании, 17-я гражданка Дании и 47-летний гражданин РФ, который жил в Дании. Раненым посетителям торгового центра – от 16 до 50 лет, в их числе граждане Швеции.

Полиция задержала предполагаемого стрелка в течение 15 минут после получения сообщения об инциденте – его нашли на автомагистрали рядом с торговым центром. Правоохранители считают, что он действовал в одиночку и стрельба не была террористическим актом.