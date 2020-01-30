Политобозреватель Яковлевский о пропаже директоров сахарных заводов Беларуси: Возможно, так хотят отвлечь внимание от ситуации с РФ

Пропажа директоров сахарных заводов Беларуси может быть связана с желанием властей страны отвлечь внимание населения от проблем во взаимоотношениях с Россией. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал белорусский независимый политический обозреватель Роман Яковлевский.

"Такие массовые задержания, причем профильные, – это для Беларуси не ново. К примеру, есть еще одно дело. Там на закрытом суде 15 человек, дело которых тоже связано с коррупцией. И среди них – бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности. Там, кстати, могут добавить статью о госизмене. И это связано с Россией. Там речь идет об откатах от российского бизнеса. И в этом "сладком" деле с руководителями сахарных заводов фигурируют граждане не только Беларуси, но и России. Также есть сведения, что среди задержанных могут быть коммерсанты из Литвы. Пока это неофициальная информация от компетентных источников", – отметил Яковлевский.

Он не исключает, что руководители заводов пытались бежать из Беларуси.

"В чем особенность этого дела? Два директора с семьями летели в Европу, как утверждают, на отдых. И борт авиакомпании Belavia развернулся обратно в Беларусь в тот момент, когда он был уже над Польшей, над Вроцлавом. И возникает вопрос: в чем был интерес польских властей, раз они согласились это сделать? Есть версия, что это был побег руководителей заводов с семьями, а вовсе не отпуск. Думаю, любая версия имеет право на существование. Говорят, это экономическое дело. Но в Беларуси все политика, и экономика в том числе. Равно как и в России", – сказал собеседник.

По его словам, данное событие может быть связано с желанием президента РФ Владимира Путина встретиться с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Одной из целей этого события могло быть намерение посеять страх, причем не только среди номенклатуры. Еще один вариант – таким образом хотят отвлечь внимание от ситуации с РФ. Ведь российских дотаций и кредитов нет, из-за чего прогнозируется неизбежное ухудшение экономической ситуации в Беларуси. Также это событие можно связывать с тем, что Путин хочет увидеть Лукашенко в Сочи. Подобные дела периодически происходят в Беларуси", – резюмировал Яковлевский.

27 января белорусское издание TUT.BY сообщило о пропаже руководителей всех четырех сахарных заводов страны.

По данным источников издания, в Беларуси прошли следственные действия по "сахарному делу", речь идет о задержании 11 человек. Есть ли среди них руководители сахзаводов, силовики Беларуси не комментируют, отмечает издание. Всех 11 задержали на прошлой неделе, утверждает его собеседник. Дело якобы расследует Комитет госбезопасности Беларуси.