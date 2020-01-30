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Политобозреватель Яковлевский о пропаже директоров сахарных заводов Беларуси: Возможно, так хотят отвлечь внимание от ситуации с РФ

По одной из версий руководители сахарных заводов Беларуси с семьями пытались бежать из страны, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" белорусский независимый политический обозреватель Роман Яковлевский.

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Яковлевский: Такие массовые задержания, причем профильные, это для Беларуси не ново
Яковлевский: Такие массовые задержания, причем профильные, – это для Беларуси не ново
Фото: Roman Yakovlevsky / Facebook

Пропажа директоров сахарных заводов Беларуси может быть связана с желанием властей страны отвлечь внимание населения от проблем во взаимоотношениях с Россией. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал белорусский независимый политический обозреватель Роман Яковлевский.

"Такие массовые задержания, причем профильные, – это для Беларуси не ново. К примеру, есть еще одно дело. Там на закрытом суде 15 человек, дело которых тоже связано с коррупцией. И среди них – бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности. Там, кстати, могут добавить статью о госизмене. И это связано с Россией. Там речь идет об откатах от российского бизнеса. И в этом "сладком" деле с руководителями сахарных заводов фигурируют граждане не только Беларуси, но и России. Также есть сведения, что среди задержанных могут быть коммерсанты из Литвы. Пока это неофициальная информация от компетентных источников", – отметил Яковлевский.

Он не исключает, что руководители заводов пытались бежать из Беларуси.

"В чем особенность этого дела? Два директора с семьями летели в Европу, как утверждают, на отдых. И борт авиакомпании Belavia развернулся обратно в Беларусь в тот момент, когда он был уже над Польшей, над Вроцлавом. И возникает вопрос: в чем был интерес польских властей, раз они согласились это сделать? Есть версия, что это был побег руководителей заводов с семьями, а вовсе не отпуск. Думаю, любая версия имеет право на существование. Говорят, это экономическое дело. Но в Беларуси все политика, и экономика в том числе. Равно как и в России", – сказал собеседник.

По его словам, данное событие может быть связано с желанием президента РФ Владимира Путина встретиться с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Одной из целей этого события могло быть намерение посеять страх, причем не только среди номенклатуры. Еще один вариант – таким образом хотят отвлечь внимание от ситуации с РФ. Ведь российских дотаций и кредитов нет, из-за чего прогнозируется неизбежное ухудшение экономической ситуации в Беларуси. Также это событие можно связывать с тем, что Путин хочет увидеть Лукашенко в Сочи. Подобные дела периодически происходят в Беларуси", – резюмировал Яковлевский.

27 января белорусское издание TUT.BY сообщило о пропаже руководителей всех четырех сахарных заводов страны.

По данным источников издания, в Беларуси прошли следственные действия по "сахарному делу", речь идет о задержании 11 человек. Есть ли среди них руководители сахзаводов, силовики Беларуси не комментируют, отмечает издание. Всех 11 задержали на прошлой неделе, утверждает его собеседник. Дело якобы расследует Комитет госбезопасности Беларуси.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, задержание, Роман Яковлевский
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