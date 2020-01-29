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В Беларуси пропали директора всех четырех сахарных заводов – СМИ

Исчезновение директоров сахарных заводов в Городее, Жабинке, Слуцке и Скиделе, а также руководителя Белорусской сахарной компании, вероятно, связано с "сахарным делом", сообщает TUT.BY.

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По данным TUT.BY, по "сахарному делу" задержали 11 человек
По данным TUT.BY, по "сахарному делу" задержали 11 человек
Фото: pixabay.com

Руководители всех четырех сахарных заводов Беларуси пропали. Об этом 27 января сообщило TUT.BY.

Издание выяснило, что директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича сняли с самолета, когда из Минска он направлялся на отдых в Мюнхен. Причем самолет развернули из Польши.

Директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник также "улетел в отпуск". Не было на рабочем месте также директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова и директора Слуцкого сахарорафинадного завода Дмитрия Егорова. 

Пропал также руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.

По данным источников TUT.BY, в Беларуси прошли следственные действия по "сахарному делу", речь идет о задержании 11 человек. Есть ли среди них руководители сахзаводов, силовики Беларуси не комментируют, отмечает издание. Всех 11 задержали на прошлой неделе, утверждает его собеседник.

Дело якобы расследует Комитет госбезопасности Беларуси. Подробностей "сахарного дела" пока нет.

Теги: Беларусь, Польша, самолет, Мюнхен, задержание, отдых, сахар, исчезновение
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