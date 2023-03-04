Политолог Юнус: Азербайджан нашел "крышу". У нас есть Турция

Юнус: Сегодня Азербайджан и Турция – стратегические партнеры. То, что не может сказать Азербайджан, говорит Турция Фото: Ramis Yunus / Facebook

"Сегодня Азербайджан и Турция – стратегические партнеры. То, что не может сказать Азербайджан, говорит Турция. Делает Турция и будет делать Турция. И до конца пойдет по всем вопросам, которые касаются Азербайджана", – убежден Юнус.

По его мнению, хорошие отношения западных стран с Турцией – залог стабильности в регионе.

"Чтобы выдавить Россию из региона, нужно посмотреть на географическую карту. И вы увидите, что с севера – Россия, с юга – Иран, [между ними] три республики – Азербайджан, Армения, Грузия – и [на юго-западе] Турция. Кто член НАТО? Турция. Кто самая лояльная и прозападная страна в этой географии? Турция. Исторически так было. Так чего же вы портите отношения? Чего вы же делаете так, что Турция то с Израилем хорошо [ладит], то с Израилем плохо, то с Западом хорошо, то с Западом плохо? И кто больше всех приложил к этому руки? Французы. Немцы потом им подпевали. Я уже не говорю про Грецию и всех остальных", – сказал Юнус.

Он обвинил западные страны в лицемерии и отметил, что они действуют так, как им выгодно в конкретных обстоятельствах, в том числе это касается отношений с Турцией.

"Нам нравятся мусульмане", "нам не нравятся мусульмане", "нам нравится Турция", "нам не нравится Турция"... Вот Турцию не принимают в Евросоюз. Это что, христианский клуб? А почему в НАТО турков приняли? Потому что турки хорошо воюют, "вторая армия" [НАТО]. Вы на себе хорошо почувствовали за этот год лицемерие вот этой фразы "борьба демократии с автократиями", – сказал Юнус.

Он считает, что во внешней политике Азербайджан должен придерживаться "равноудаленности", но при этом пользоваться "крышей" Турции.

"Я сторонник того, чтобы мой Азербайджан также был равноудален... Вот мы нашли "крышу". Вы еще не нашли "крышу", у вас есть намеки на эту "крышу", которая будет вас защищать, вот этот "зонтик"... А у Азербайджана есть Турция. Мы не в НАТО, мы не в Евросоюзе, нас 30 лет никто не поддерживал в этой нашей войне... Но нас поддержали – кто? Турция, Пакистан и Израиль. И мне, Рамису Юнусу, до лампочки, кто премьер-министр Израиля, кто премьер-министр Пакистана и кто президент Турции. Это дело этих народов. Если они поддерживают мою страну – значит, я буду лояльно относиться к их стране и к их устройству. А если кто-то мне будет говорить, что у них что-то не так... Это не мое дело, это дела этих стран. Главное – они защитили мою территориальную целостность, а вы, которые говорите о демократических ценностях, защищали агрессора", – сказал политолог.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube