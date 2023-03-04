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Политолог Юнус: Азербайджан нашел "крышу". У нас есть Турция

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Юнус: Сегодня Азербайджан и Турция стратегические партнеры. То, что не может сказать Азербайджан, говорит Турция
Юнус: Сегодня Азербайджан и Турция – стратегические партнеры. То, что не может сказать Азербайджан, говорит Турция
Фото: Ramis Yunus / Facebook

Азербайджан и Турция являются стратегическими партнерами, которые поддерживают и будут поддерживать друг друга в любых вопросах. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус.

"Сегодня Азербайджан и Турция – стратегические партнеры. То, что не может сказать Азербайджан, говорит Турция. Делает Турция и будет делать Турция. И до конца пойдет по всем вопросам, которые касаются Азербайджана", – убежден Юнус. 

По его мнению, хорошие отношения западных стран с Турцией – залог стабильности в регионе.

"Чтобы выдавить Россию из региона, нужно посмотреть на географическую карту. И вы увидите, что с севера – Россия, с юга – Иран, [между ними] три республики – Азербайджан, Армения, Грузия – и [на юго-западе] Турция. Кто член НАТО? Турция. Кто самая лояльная и прозападная страна в этой географии? Турция. Исторически так было. Так чего же вы портите отношения? Чего вы же делаете так, что Турция то с Израилем хорошо [ладит], то с Израилем плохо, то с Западом хорошо, то с Западом плохо? И кто больше всех приложил к этому руки? Французы. Немцы потом им подпевали. Я уже не говорю про Грецию и всех остальных", – сказал Юнус. 

Он обвинил западные страны в лицемерии и отметил, что они действуют так, как им выгодно в конкретных обстоятельствах, в том числе это касается отношений с Турцией. 

"Нам нравятся мусульмане", "нам не нравятся мусульмане", "нам нравится Турция", "нам не нравится Турция"... Вот Турцию не принимают в Евросоюз. Это что, христианский клуб? А почему в НАТО турков приняли? Потому что турки хорошо воюют, "вторая армия" [НАТО]. Вы на себе хорошо почувствовали за этот год лицемерие вот этой фразы "борьба демократии с автократиями", – сказал Юнус. 

Он считает, что во внешней политике Азербайджан должен придерживаться "равноудаленности", но при этом пользоваться "крышей" Турции. 

"Я сторонник того, чтобы мой Азербайджан также был равноудален... Вот мы нашли "крышу". Вы еще не нашли "крышу", у вас есть намеки на эту "крышу", которая будет вас защищать, вот этот "зонтик"... А у Азербайджана есть Турция. Мы не в НАТО, мы не в Евросоюзе, нас 30 лет никто не поддерживал в этой нашей войне... Но нас поддержали – кто? Турция, Пакистан и Израиль. И мне, Рамису Юнусу, до лампочки, кто премьер-министр Израиля, кто премьер-министр Пакистана и кто президент Турции. Это дело этих народов. Если они поддерживают мою страну – значит, я буду лояльно относиться к их стране и к их устройству. А если кто-то мне будет говорить, что у них что-то не так... Это не мое дело, это дела этих стран. Главное – они защитили мою территориальную целостность, а вы, которые говорите о демократических ценностях, защищали агрессора", – сказал политолог. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Турция и Азербайджан в своих дипломатических отношениях руководствуются принципом "одна нация, два государства", отмечает турецкое государственное информационное агентство "Анадолу"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу публично называл азербайджанцев братьями. "Естественно, Азербайджан для нас не просто какая-то страна. Это дорогая и близкая нам страна, с которой мы связаны концептом "одна нация, два государства". Мы поддерживаем Азербайджан [в конфликте с Арменией] не только потому, что они наши братья, но и потому, что они правы с точки зрения международного права. Потому что Турция всегда на стороне законности и права", – цитирует дипломата пресс-служба МИД Турции. 

В 2020 году, когда между Азербайджаном и Арменией вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха (это территория Азербайджана, населенная преимущественно армянами, которая в 1991 году при поддержке Армении объявила о независимости), Турция поддержала Азербайджан и заявила, что "безоговорочно поддерживает его право на самооборону". Комментируя во время конфликта военную помощь Азербайджану, Чавушоглу пообещал, что Турция "сделает все, что пожелает" Баку. 

Как отметило Reuters, перед этим конфликтом Азербайджан значительно увеличил закупки турецкого оружия. В частности, уточнил Forbes, Турция поставила Азербайджану беспилотники Bayraktar, которые использовались "для нанесения разрушительных ударов по сухопутным войскам Армении".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Турция, НАТО, Кавказ, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Рамис Юнус
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