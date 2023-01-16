Политтехнолог Шейтельман: Все, что показывают с Путиным, – оперативная съемка ФСБ. Раньше снимал "Первый канал", а сейчас других, кроме ФСБ, не пускают

Он сказал, что впервые заподозрил изменение подхода 21 февраля 2022 года, когда Путин проводил заседание Совета безопасности России, на котором рассматривали вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ЛНР", действующих на востоке Украине.

"Я увидел там другого Путина. Не того, которого я знал раньше. Ну я же знал, как он выглядит, как его снимают. Понятно, что у них был брендбук, как снимать Путина, что нельзя сзади, с такого ракурса, – только отсюда, только это... Рост показать, это так, это сяк... Если вы внимательно посмотрите кадры 21-го февраля – это был другой человек, другой Путин. Это было лицо в красных прожилках, это были трясущиеся руки. Физически прямо было видно, что у него трясется рука... Ни разу до этого не показывали красные прожилки. И много еще чего по мелочи..." – сказал Шейтельман.

Политтехнолог рассказал, что, увидев Путина на экране 21 февраля, позвонил знакомым в России, "которые общались с какими-то людьми в администрации [президента]".

"Ну какие-то очень третьи, десятые руки – очень далеко... Я стал звонить и спрашивать: "Что случилось с Путиным? Умирает? Что случилось?" Мне раскрыли правду. Так как Путин сидел все это время на самоизоляции из-за COVID, на тот момент тоже, к нему допускали только людей, которые проходят определенный протокол, а постоянная обслуга сидела с ним полтора года. Понимаете? Постоянная эта обслуга – повара какие-то и так далее – они прямо там, в бункере, сидели тоже на самоизоляции. Кстати, там многие люди развелись из-за этого с женами. Потому что полтора года... Вот мне сказали: "Слушай, раньше его снимал "Первый канал" и всякие такие люди, специально обученные. Профессионалы большие. А это оперативная съемка ФСБ. Все, что сейчас тебе показывают, – это оперативная съемка ФСБ. Почему? Потому что других не пускают туда", – рассказал Шейтельман.

Он отметил, что сотрудников ФСБ учат снимать максимально достоверно, именно поэтому Путин выглядит на этих видео не так, как раньше.

"И сейчас, если вы посмотрите, за время этой войны много раз видно, что это оперативная съемка ФСБ, потому что максимально достоверно снято. Не знаю, видели ли вы эти кадры: когда он спускал на воду корабль – какой-то, там, ледокол. Он в этом кабинете странном, где ему прикатывают на колесиках экран, и он встает... Вид сзади, как он встает на гимн в помятых штанах. Это оперативная съемка ФСБ", – убежден политтехнолог.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube