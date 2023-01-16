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Политтехнолог Шейтельман: Все, что показывают с Путиным, – оперативная съемка ФСБ. Раньше снимал "Первый канал", а сейчас других, кроме ФСБ, не пускают

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Шейтельман считает, что кадры, как Путин встает перед телевизором на колесиках во время гимна, могли снимать только сотрудники ФСБ
Шейтельман считает, что кадры, как Путин встает перед телевизором на колесиках во время гимна, могли снимать только сотрудники ФСБ
Фото: kremlin.ru

К президенту России Владимиру Путину перестали пускать профессиональных операторов, все события с его участием снимают оперативники Федеральной службы безопасности, именно этим можно объяснить то, что на видео Путин выглядит неудачно. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман.

Он сказал, что впервые заподозрил изменение подхода 21 февраля 2022 года, когда Путин проводил заседание Совета безопасности России, на котором рассматривали вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ЛНР", действующих на востоке Украине. 

"Я увидел там другого Путина. Не того, которого я знал раньше. Ну я же знал, как он выглядит, как его снимают. Понятно, что у них был брендбук, как снимать Путина, что нельзя сзади, с такого ракурса, – только отсюда, только это... Рост показать, это так, это сяк... Если вы внимательно посмотрите кадры 21-го февраля – это был другой человек, другой Путин. Это было лицо в красных прожилках, это были трясущиеся руки. Физически прямо было видно, что у него трясется рука... Ни разу до этого не показывали красные прожилки. И много еще чего по мелочи..." – сказал Шейтельман.  

Политтехнолог рассказал, что, увидев Путина на экране 21 февраля, позвонил знакомым в России, "которые общались с какими-то людьми в администрации [президента]".

"Ну какие-то очень третьи, десятые руки – очень далеко... Я стал звонить и спрашивать: "Что случилось с Путиным? Умирает? Что случилось?" Мне раскрыли правду. Так как Путин сидел все это время на самоизоляции из-за COVID, на тот момент тоже, к нему допускали только людей, которые проходят определенный протокол, а постоянная обслуга сидела с ним полтора года. Понимаете? Постоянная эта обслуга – повара какие-то и так далее – они прямо там, в бункере, сидели тоже на самоизоляции. Кстати, там многие люди развелись из-за этого с женами. Потому что полтора года... Вот мне сказали: "Слушай, раньше его снимал "Первый канал" и всякие такие люди, специально обученные. Профессионалы большие. А это оперативная съемка ФСБ. Все, что сейчас тебе показывают, – это оперативная съемка ФСБ. Почему? Потому что других не пускают туда", – рассказал Шейтельман.  

Он отметил, что сотрудников ФСБ учат снимать максимально достоверно, именно поэтому Путин выглядит на этих видео не так, как раньше. 

"И сейчас, если вы посмотрите, за время этой войны много раз видно, что это оперативная съемка ФСБ, потому что максимально достоверно снято. Не знаю, видели ли вы эти кадры: когда он спускал на воду корабль – какой-то, там, ледокол. Он в этом кабинете странном, где ему прикатывают на колесиках экран, и он встает... Вид сзади, как он встает на гимн в помятых штанах. Это оперативная съемка ФСБ", – убежден политтехнолог. 

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который неоднократно общался с Путиным, считает, что полномасштабное вторжение России в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, является следствием изоляции Путина во время пандемии коронавируса. 

В декабре американская газета The Washington Post написала, что Путин сейчас кажется "более изолированным, чем когда-либо". По оценке издания, основанной на беседах с руководителями российского бизнеса, чиновниками и аналитиками, между президентом РФ и большей частью элиты страны возникает "новая пропасть". Знакомые с ситуацией собеседники издания говорят, что у главы Кремля и раньше был узкий круг общения, а сейчас он стал "еще уже". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ФСБ, Совет безопасности РФ, самоизоляция, Михаил Шейтельман
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