Польша отказалась выдавать Беларуси основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA

Заявление об экстрадиции Путило поступило в прокуратуру в ноябре 2020 года – ему предъявили обвинение по более чем 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе за организацию заговора с целью захвата власти, разжигание ненависти и организацию массовых беспорядков.

Польская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать экстрадицию Путило в Беларусь юридически недопустимой. 26 января, рассматривая это дело, Варшавский окружной суд поддержал ее позицию.

Судья Дариуш Любовски заявил, что Путило не могут экстрадировать в Беларусь, так как с точки зрения всех стран ЕС Беларусь в настоящее время не имеет законных полномочий. По его словам, эта страна "требует выдачи ни в чем не повинного гражданина только потому, что у него другие взгляды, чем у диктатора-психопата".