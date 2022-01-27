Польша отказалась выдавать Беларуси основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA

Заявление об экстрадиции Путило поступило в прокуратуру в ноябре 2020 года – ему предъявили обвинение по более чем 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе за организацию заговора с целью захвата власти, разжигание ненависти и организацию массовых беспорядков.
Польская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать экстрадицию Путило в Беларусь юридически недопустимой. 26 января, рассматривая это дело, Варшавский окружной суд поддержал ее позицию.
Судья Дариуш Любовски заявил, что Путило не могут экстрадировать в Беларусь, так как с точки зрения всех стран ЕС Беларусь в настоящее время не имеет законных полномочий. По его словам, эта страна "требует выдачи ни в чем не повинного гражданина только потому, что у него другие взгляды, чем у диктатора-психопата".
Telegram-канал NEXTA – один из самых популярных оппозиционных каналов в белорусском интернете, который основали осенью 2018 года. Суммарно у NEXTA, NEXTA Live и LUXTA почти 1,5 млн подписчиков, больше всего – у NEXTA Live (845 тыс.).
Эти каналы активно освещали протесты в Беларуси. В октябре 2020 года белорусские власти признали их "экстремистскими", а в ноябре основателей канала внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.
Бывший главред этого канала Роман Протасевич сейчас находится в Беларуси под следствием. В мае прошлого года, самолет в котором он летел, принудительно посадили в Минске. Протасевича обвинили в разжигании социальной вражды и розни, организации массовых беспорядков, организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.