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КГБ Беларуси внес основателей Telegram-канала НЕХТА в перечень лиц, причастных к терроризму

В списке лиц, причастных к терроризму, основатели Telegram-канала НЕХТА значатся после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев.

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НЕХТА самый известный белорусский оппозиционный ресурс, набравший массовую популярность на фоне протестов в Беларуси
НЕХТА – самый известный белорусский оппозиционный ресурс, набравший массовую популярность на фоне протестов в Беларуси
Фото: ЕРА

КГБ Беларуси внес основателя Telegram-канала НЕХТА Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича в перечень лиц, причастных к терроризму. Об этом 19 ноября сообщает Telegram-канал НЕХТА Live.

"Белорусский КГБ внес основателя проектов НЕХТА Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-каналов Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму", – говорится в сообщении.

При этом в списке они значатся после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев.

НЕХТА – самый известный белорусский оппозиционный ресурс, набравший массовую популярность на фоне протестов против итогов президентских выборов 2020 года, его основал журналист Степан Путило. Офис канала находится в Польше. У НЕХТА есть два основных канала в Telegram: на НЕХТА Live подписано почти 1,8 млн человек, на НЕХТА – 944 тыс. человек. Также есть сатирический канал LUXTA, на который подписано 190 тыс. человек.

В октябре Telegram-канал НЕХТА в Беларуси признали экстремистским.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, выборы, терроризм, КГБ, журналисты, Telegram, протесты в Беларуси, Роман Протасевич, Степан Путило
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