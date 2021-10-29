Власти Беларуси объявили "экстремистскими формированиями" Telegram-каналы NEXTA, NEXTA Live и Luxta

В ведомстве заявили, что обновили перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов NEXTA, NEXTA Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете его деятельности", – говорится в сообщении.

Контекст:

Telegram-канал NEXTA – один из самых популярных оппозиционных каналов в белорусском интернете, который основали осенью 2018 года. Кроме самого NEXTA, есть еще NEXTA Live и Luxta. Суммарно у трех каналов почти 1,5 млн подписчиков, больше всего – у NEXTA Live (925 тыс.).

Эти каналы активно освещали протесты в Беларуси. В октябре прошлого года белорусские власти признали их "экстремистскими".

13 октября Telegram-канал ГУБОП, который считают неофициальным каналом ГУБОПиК МВД, без ссылок на источники сообщил, что подписчикам "экстремистских" Telegram-каналов теперь будет грозить до семи лет лишения свободы. После этой публикации количество подписчиков NEXTA Live начало сокращаться. По данным Telegram-канала ГУБОП, в Беларуси объявлены "экстремистскими" более 100 Telegram-каналов, в основном они пишут о политике и критикует деятельность считающего себя президентом Александра Лукашенко. Однако информация о том, что в Беларуси подписчиков Telegram-каналов, объявленных в стране "экстремистскими", будут судить за экстремизм, оказалась не соответствующей действительности. Данных об этом в постановлении, на которое ссылался Telegram-канал ГУБОП, журналисты не обнаружили.

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 1 сентября в Беларуси признаны политическими заключенными 652 человека.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.

13 августа суд Центрального района Минска признал экстремистскими всю информационную продукцию TUT.BY и Zerkalo.io — нового проекта, который бывшая команда TUT.BY запустила после блокировки доступа к сайту издания. Экстремистскими в Беларуси также признаны спортивный портал "Трибуна", который освещал дело легкоатлетки Кристины Тимановской, сайт и все соцсети телеканала "Белсат" и другие независимые СМИ.