Польша подала новый иск к "Газпрому" за поставки в 2014–2020 годах

"31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на обращение в арбитраж", – говорится в отчете польской госкомпании.

Компания инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал отгрузку около 10 млрд м³ газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд м³ в год.

30 марта 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. "Газпром" в 2020 году выплатил присужденные судом $1,606 млрд (с учетом процентов).