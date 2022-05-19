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Польша подала новый иск к "Газпрому" за поставки в 2014–2020 годах

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Компания PGNiG требует от "Газпрома" и "Газпром экспорта" по $1,5 млрд
Компания PGNiG требует от "Газпрома" и "Газпром экспорта" по $1,5 млрд
Фото: depositphotos.com

Польский нефтегазовый концерн PGNiG подал иск к "Газпрому" и "Газпром экспорту" с требованием выплатить проценты за переплату по поставкам в 2014–2020 годах – по $1,5 млрд с каждой компании. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на отчет польской компании.

"31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на обращение в арбитраж", – говорится в отчете польской госкомпании.

Компания инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал отгрузку около 10 млрд м³ газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд м³ в год.

30 марта 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. "Газпром" в 2020 году выплатил присужденные судом $1,606 млрд (с учетом процентов).

Контекст:

В конце апреля Россия прекратила поставки в Польшу после того, как страна отказалась платить за газ в рублях. Власти Польши назвали прекращение поставок местью РФ за санкции, которые Варшава вводит в отношении российских олигархов и их активов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Польша, газ, иск
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