Польша укрепляет границу с Беларусью – министр обороны

На границе между Польшей и Беларусью появились дополнительные средства защиты Фото: Mariusz Błaszczak / Twitter

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", – написал он.

Блащак опубликовал фотографии, как теперь выглядит граница Польши с Беларусью. На фотографиях видны противотанковые заграждения из бетона и металла – так называемые "ежи".

Rozpocz * li * my prewencyjn * rozbudow * zabezpiecze * na granicy z Rosj * i Bia * orusi * . To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia s * ju * rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) February 23, 2023



