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Польша укрепляет границу с Беларусью – министр обороны

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На границе между Польшей и Беларусью появились дополнительные средства защиты
На границе между Польшей и Беларусью появились дополнительные средства защиты
Фото: Mariusz Błaszczak / Twitter

На границе межу Польшей и Беларусью проводятся фортификационные работы. Об этом написал министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter 23 февраля.

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", – написал он.

Блащак опубликовал фотографии, как теперь выглядит граница Польши с Беларусью. На фотографиях видны противотанковые заграждения из бетона и металла – так называемые "ежи".


Контекст:

Отношения между Польшей и Беларусью обострились 7 февраля, когда журналист польского происхождения был приговорен белорусским судом к восьми годам лишения свободы, отмечал Euractiv. Варшава считает решение "политически мотивированным". Анджей Почобут был осужден за "разжигание ненависти к религиозным и национальным группам и реабилитацию нацизма" после ареста в марте 2021 года, сообщало агентство PAP

С 20 февраля на границе Польши с Беларусью закрылись все пограничные пункты для проезда грузовиков.

Теги: Беларусь, Польша, граница, Мариуш Блащак
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