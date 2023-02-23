Польша укрепляет границу с Беларусью – министр обороны

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", – написал он.
Блащак опубликовал фотографии, как теперь выглядит граница Польши с Беларусью. На фотографиях видны противотанковые заграждения из бетона и металла – так называемые "ежи".
Rozpocz * li * my prewencyjn * rozbudow * zabezpiecze * na granicy z Rosj * i Bia * orusi * . To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia s * ju * rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) February 23, 2023
Отношения между Польшей и Беларусью обострились 7 февраля, когда журналист польского происхождения был приговорен белорусским судом к восьми годам лишения свободы, отмечал Euractiv. Варшава считает решение "политически мотивированным". Анджей Почобут был осужден за "разжигание ненависти к религиозным и национальным группам и реабилитацию нацизма" после ареста в марте 2021 года, сообщало агентство PAP.
С 20 февраля на границе Польши с Беларусью закрылись все пограничные пункты для проезда грузовиков.