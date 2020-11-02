Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цену на газ

Польская компания PGNiG подала заявку в российский "Газпром" на снижение цены на газ. Пересмотр цены заложен в условиях Ямальского контракта, который стороны заключили еще в 1996 году.

Польская нефтегазовая компания PGNiG попросила российского монополиста "Газпром" пересмотреть цены на газ по долгосрочному контракту. Об этом сообщила пресс-служба компании 1 ноября.

"PGNiG исполнила свои договорные обязательства и подала заявку в ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" об изменении цены на газ, поставляемый по договору купли-продажи от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения", – сказано в обращении польской компании.

Стокгольмский арбитраж в конце марта этого года признал, что цена на газ для Польши в рамках подписанного с РФ в 1996 году контракта была нерыночной и завышенной, и изменил ее формулу, рассказали в PGNiG. Новая формула должна быть применена к поставкам газа начиная с 1 ноября 2014 года. PGNiG оценила компенсацию за переплату в $1,5 млрд.

PGNiG 24 апреля сообщила, что Россия не выполняет решение суда, поскольку "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях.

27 апреля заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик заявил, что польское правительство рассматривает вариант ареста активов "Газпрома", чтобы заставить его выполнять решение Стокгольмского арбитража. "Было бы неплохо" вначале арестовать акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые занимаются проектами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", сказал Ковальчик. Это может задержать реализацию проекта "Северный поток – 2", подчеркнул он.

После заявления Ковальчика "Газпром" согласился пересмотреть цену на газ для PGNiG. Российский монополист пообещал скорректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года, сообщила польская компания.

ООО "Газпром экспорт" перечислило PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ 30 июня.

Спор PGNiG и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже начался в 2016 году.

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 2022 года. В PGNiG заявили, что не намерены продлевать контракт.

Стороны контракта могут раз в три года требовать пересмотра цены за газ, исходя из рыночных условий. Согласно формуле take-or-pay ("бери или плати") PGNiG должен покупать ежегодно до 2022 года не менее 8,7 млрд м³ газа.