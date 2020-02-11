Пользователи российского форума со второй попытки определили личность медбрата, хваставшегося убийствами пациентов

Первая попытка деанонимизировать пользователя веб-форума, который рассказывал об отключении пожилых людей от аппаратов жизнеобеспечения, оказалась ложной. Позже форумчане обнаружили автора сообщений – медбрат из Перми признался, что писал их, будучи пьяным.

Информация о массовых убийствах в российской больнице не подтвердилась Фото: pexels.com (архив)

Медицинским работником, который хвастался в сети убийствами пожилых пациентов, оказался медбрат-анестезист отделения интенсивной терапии больницы имени Гринберга в Перми Сергей Калинин. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Первоначальная версия пользователей имиджборда "Двач" о том, что "медбратом-убийцей" может оказаться Сергей Вольф из Кирова, не подтвердилась.

"Калинина сразу проверили на детекторе лжи. Прямо перед прохождением процедуры Сергей признался, что писал на "Дваче" подобные сообщения, однако поклялся, что никого не убивал и вся информация об этом – плод его воспаленных фантазий. Детектор лжи подтвердил, что, действительно, Калинин – автор этих сообщений. А также, что он не лжет, когда говорит о том, что никого не убивал", – пишет Baza.

По данным Telegram-канала, медбрат признался, что писал об отключении больных от аппаратов жизнеобеспечения, будучи пьяным.

Издание Readovka, которое первым из СМИ рассказало об этой истории, принесло Вольфу извинения.

Также журналисты рассказали о методике деанонимизации, к которой прибегли специалисты "Двача", чтобы со второй попытки выяснить личность автора постов об убийствах. Калинин на одном из форумов указал свою почту и назвал имя. Кроме того, в его сообщениях в разных тредах и постах об умирающих ветеранах использовался один и тот же смайл.

Также форумчане выяснили, что медицинскую форму, которую сфотографировал пользователь, носят медбратья в пермской больнице.

После скандала в СМИ Следственный комитет РФ 7 февраля начал проверку "возможных противоправных действий медицинского работника", который писал, что убил более 10 человек.