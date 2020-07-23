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Помпео обвинил главу ВОЗ Гебрейесуса в сделке с Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Великобритании заявил, что Китай контролирует Всемирную организацию здравоохранения и что именно ВОЗ ответственна за умерших в период пандемии коронавируса британцев.

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Помпео сказал, что ВОЗ виновна в смерти британцев от коронавируса
Помпео сказал, что ВОЗ виновна в смерти британцев от коронавируса
Фото: ЕРА

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Великобританию заявил, что Тедрос Адханом Гебрейесус стал генеральным директором Всемирной организации здравоохранения благодаря соглашению с Китаем.

Помпео говорил об этом на закрытой встрече с британскими парламентариями, сообщает The Guardian.

Он подчеркнул, что считает ВОЗ "политической, а не научной" организацией, и обвинил Гебрейесуса в близости к Пекину. Помпео отметил, что об этом свидетельствуют данные разведки.

Госсекретарь добавил, что ВОЗ виновна в смерти британцев от коронавируса.

В комментарии изданию в организации заявили, что обвинения Помпео необоснованны.

США обвиняют Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными". Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Президент Дональд Трамп 18 мая поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. 

В конце мая Трамп заявил о намерении США выйти из ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 23 июня в мире коронавирусом заразилось 15 226 993 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. Умер 623 491 человек, выздоровели 8 641 297.

Теги: США, Китай, Великобритания, ВОЗ, Майк Помпео, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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