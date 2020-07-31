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Помпео ожидает, что новый закон о санкциях затормозит строительство "Северного потока – 2"

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате сказал, что компании, связанные со строительством газопровода, откажутся от проведения работ после применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

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Помпео высказался о применении американского закона CAATSA к России
Помпео высказался о применении американского закона CAATSA к России
Фото: EPA

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки надеются, что применение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) затормозит строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате 30 июля, которые транслировал телеканал CSPAN.

По его мнению, компании, которые связаны со строительством газопровода, откажутся от сотрудничества.

"Мы надеемся, что теперь те, кто может быстро завершить строительство газопровода, решат не делать этого", – пояснил он.

Помпео рассказал, что решение о введении новых санкций принимал лично президент США Дональд Трамп.

"Президент принял это решение. Я, со своей стороны, рекомендовал поступить именно так", – подытожил госсекретарь.

В 2017 году Сенат и Палата представителей США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), среди прочего лишающий американского президента права отменять санкции без разрешения Конгресса.

Представители США провели две видеоконференции с подрядчиками, чтобы подчеркнуть "далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте". В консультациях участвовали 12 представителей правительства США из трех министерств: Госдепартамента, министерства финансов и министерства энергетики.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

23 июля 2020 года Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями в отношении "Северного потока – 2".

Теги: США, санкции, Сенат США, Майк Помпео, Северный поток – 2, российский газ
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