Помпео ожидает, что новый закон о санкциях затормозит строительство "Северного потока – 2"

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате сказал, что компании, связанные со строительством газопровода, откажутся от проведения работ после применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки надеются, что применение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) затормозит строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате 30 июля, которые транслировал телеканал CSPAN.

По его мнению, компании, которые связаны со строительством газопровода, откажутся от сотрудничества.

"Мы надеемся, что теперь те, кто может быстро завершить строительство газопровода, решат не делать этого", – пояснил он.

Помпео рассказал, что решение о введении новых санкций принимал лично президент США Дональд Трамп.

"Президент принял это решение. Я, со своей стороны, рекомендовал поступить именно так", – подытожил госсекретарь.

В 2017 году Сенат и Палата представителей США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), среди прочего лишающий американского президента права отменять санкции без разрешения Конгресса.