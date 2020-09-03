Помпео потребовал от белорусских властей освободить задержанного гражданина США

В ходе протестов в Беларуси был задержан американский гражданин Виталий Черышиков. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от белорусских властей освободить всех задержанных на акциях протеста, в том числе гражданина США Виталия Черышикова. Об этом дипломат заявил на брифинг, который транслировал YouTube-канал Yahoo Finance 2 сентября.

Он подчеркнул, что белорусы заслуживают право на свободные и честные выборы в присутствии независимых наблюдателей.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Сотни получили травмы и ранения. За время протестов были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала протестов в Белоруссии были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.