После полномасштабного вторжения РФ в Украину число украинцев в Германии увеличилось в 10 раз – посол Макеев

"Более миллиона [украинцев Германия приняла]. С 24 февраля в 10 раз выросло количество украинских граждан в Германии, а количество консульских сотрудников увеличилось на 10 процентов. [...] Мы на грани возможностей", – сказал дипломат.

Макеев рассказал, что одной из проблем, с которыми сталкиваются украинцы после выезда в Германию из-за войны, – получение новых паспортов.

"Запрос на консульские услуги изменился, потому что те граждане, которые выезжали в начале полномасштабной агрессии, выезжали часто без документов или со старыми, не биометрическими паспортами. Соответственно, наиболее запрашиваемое сегодня действие – это выдача новых паспортов. [...] Мы подсчитали: если бы все наши консульства и паспортные рабочие места были бы загружены 24/7, то нам нужно было бы шесть лет, чтобы изготовить все эти паспорта, которые украинцы хотят получить", – объяснил он.

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