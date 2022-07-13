Посол Украины Зварыч вручил президенту Польши верительные грамоты

Об этом сообщается в Facebook диппредставительства Украины в Польше.

Как отмечается на сайте президента Польши, церемония вручения верительных грамот Дуде послами Украины, Германии, Колумбии и Испании состоялась во дворце Бельведер в Варшаве.

Зварыч сообщил 12 июня, что вместе с семьей приехал в Варшаву. На должности посла Украины в Польше он заменил дипломата Андрея Дещицу.

Контекст:

8 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Дещицу с поста посла Украины в Польше и назначил на эту должность Зварыча. Причина замены посла в указах президента не обозначена.

До назначения послом Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а до этого был замдиректора департамента информационной политики МИД.