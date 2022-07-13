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Посол Украины Зварыч вручил президенту Польши верительные грамоты

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Церемония вручения Зварычем верительной грамоты Дуде состоялась во дворце Бельведер в Варшаве
Церемония вручения Зварычем верительной грамоты Дуде состоялась во дворце Бельведер в Варшаве
Фото: Jakub Szymczuk / KPRP

Посол Украины в Польше Василий Зварыч 13 июля вручил президенту республики Анджею Дуде верительные грамоты.

Об этом сообщается в Facebook диппредставительства Украины в Польше.

Как отмечается на сайте президента Польши, церемония вручения верительных грамот Дуде послами Украины, Германии, Колумбии и Испании состоялась во дворце Бельведер в Варшаве.

Зварыч сообщил 12 июня, что вместе с семьей приехал в Варшаву. На должности посла Украины в Польше он заменил дипломата Андрея Дещицу.

Контекст:

8 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Дещицу с поста посла Украины в Польше и назначил на эту должность Зварыча. Причина замены посла в указах президента не обозначена.

До назначения послом Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а до этого был замдиректора департамента информационной политики МИД.

Теги: Украина, Польша, Варшава, Анджей Дуда, дипломаты, посольство Украины, президент, назначение, посол, церемония, Василий Зварыч
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