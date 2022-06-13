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Правила игры в футбол официально изменились: замен стало больше, запасных игроков – тоже

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С июля 2022 года в футбольных матчах будет разрешено делать пять замен
С июля 2022 года в футбольных матчах будет разрешено делать пять замен
Фото: EPA

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на общем собрании в Катаре внес изменения в правила футбола относительно количества замен, сообщает 13 июня официальный сайт организации.

Начиная с сезона 2022/2023 (1 июля) командам в течение основного времени матча будет разрешено производить пять замен.

В 2020 году ФИФА впервые предложила, а IFAB разрешил организаторам турниров временно увеличить число допустимых замен с трtх до пяти (до шести с учетом дополнительного времени) в связи с пандемией COVID-19. Теперь это правило утверждено на постоянной основе. До этого в официальных матчах разрешалось проводить три замены.

Для замен тренерский штаб команды должен использовать не более трех слотов во время игры, также разрешены замены в перерыве между таймами.

Кроме того, с 1 июля увеличено максимальное количество запасных в заявке команды – с 12 до 15. Окончательная цифра выбирается на усмотрение организатора того или иного турнира.

На общем собрании поднимался вопрос о проявлениях неуважения к судьям и их безопасности. Будут опробованы инициативы по решению этой проблемы, включая, в частности, экспериментальное использование арбитрами нательных камер.

IFAB сообщила, что занимается тестированием других возможных изменений. Среди них – дополнительная замена на случай сотрясения мозга у игрока (то или иное решение по ней будет принято в августе 2023 года после сбора информации), разработка более справедливой системы подсчета игрового времени, введение мяча ногой из аута и объяснение по ходу матча некоторых судейских решений.

Контекст:

Использование замен в футболе было официально разрешено только в 1958 году, сперва только для замены травмированного вратаря и одного травмированного полевого игрока, впоследствии запасных на поле разрешили выпускать и в тактических целях. В 1988 году ФИФА увеличила количество допустимых замен до двух, а допустимое количество заявляемых на матч запасных составило пять человек.

В 1994 году было введено правило "два плюс один", означавшее возможность замены двух игроков и дополнительной замены вратаря в случае его травмы. В 1995 году было разрешено делать три замены любых игроков по ходу матча. В 1996 году число запасных было увеличено с пяти до семи.

Четвертая замена в дополнительное время впервые была введена в 2016 году и использовалась на нескольких турнирах. С 2018 года четвертая замена в овертайме была официально одобрена ФИФА для использования на чемпионатах мира, также она начала использоваться в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

Теги: футбол, ФИФА, судья, футбольные правила, эксперимент
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