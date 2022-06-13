Правила игры в футбол официально изменились: замен стало больше, запасных игроков – тоже

С июля 2022 года в футбольных матчах будет разрешено делать пять замен Фото: EPA

Начиная с сезона 2022/2023 (1 июля) командам в течение основного времени матча будет разрешено производить пять замен.

В 2020 году ФИФА впервые предложила, а IFAB разрешил организаторам турниров временно увеличить число допустимых замен с трtх до пяти (до шести с учетом дополнительного времени) в связи с пандемией COVID-19. Теперь это правило утверждено на постоянной основе. До этого в официальных матчах разрешалось проводить три замены.

Для замен тренерский штаб команды должен использовать не более трех слотов во время игры, также разрешены замены в перерыве между таймами.

Кроме того, с 1 июля увеличено максимальное количество запасных в заявке команды – с 12 до 15. Окончательная цифра выбирается на усмотрение организатора того или иного турнира.

На общем собрании поднимался вопрос о проявлениях неуважения к судьям и их безопасности. Будут опробованы инициативы по решению этой проблемы, включая, в частности, экспериментальное использование арбитрами нательных камер.

IFAB сообщила, что занимается тестированием других возможных изменений. Среди них – дополнительная замена на случай сотрясения мозга у игрока (то или иное решение по ней будет принято в августе 2023 года после сбора информации), разработка более справедливой системы подсчета игрового времени, введение мяча ногой из аута и объяснение по ходу матча некоторых судейских решений.