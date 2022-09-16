Правительство Венгрии ужесточило правила проведения абортов

В Венгрии женщины перед абортом должны будут слушать сердцебиение ребенка Фото: depositphotos.com

"Гинекологи, акушеры и других медработники, предоставляющих услугу избавления от нежелательной беременности, должны будут демонстрировать женщинам жизненно важные функции плода четко идентифицируемым образом, а именно – сердцебиение", - говорится в опубликованном указе.

В качестве доказательства выполнения указа врачи будут давать женщинам давать специальный отчет.