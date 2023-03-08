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Прайс покинет пост пресс-секретаря Госдепартамента США – Блинкен

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Прайс стал пресс-секретарем Госдепартамента США 20 января 2021 года, отметил Блинкен
Прайс стал пресс-секретарем Госдепартамента США 20 января 2021 года, отметил Блинкен
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в марте покинет свой пост.

Об этом 7 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует сайт внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

"Твердое понимание Недом политики, лежащей в основе наших сообщений, сделало его гораздо более эффективным в своей роли. На личном уровне я постоянно извлекал пользу из его консультаций, как и многие члены департамента. К счастью, я смогу и дальше это делать, поскольку Нед будет продолжать служить в Госдепартаменте, работая в моем непосредственном подчинении", – отметил Блинкен.

Контекст:

Прайс стал пресс-секретарем 20 января 2021 года. Он возобновил ежедневные брифинги Госдепартамента для СМИ. Всего Прайс провел более 200 таких мероприятий, рассказал Блинкен.

Теги: СМИ, США, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, работа, брифинг, Нед Прайс
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