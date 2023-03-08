Прайс покинет пост пресс-секретаря Госдепартамента США – Блинкен

Об этом 7 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует сайт внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

"Твердое понимание Недом политики, лежащей в основе наших сообщений, сделало его гораздо более эффективным в своей роли. На личном уровне я постоянно извлекал пользу из его консультаций, как и многие члены департамента. К счастью, я смогу и дальше это делать, поскольку Нед будет продолжать служить в Госдепартаменте, работая в моем непосредственном подчинении", – отметил Блинкен.