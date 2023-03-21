Представители Сербии и Косово 12 часов обсуждали внедрение плана по нормализации отношений – Боррель

Во встрече участвовали премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич.
Боррель сообщил, что Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к "Соглашению о пути к нормализации отношений".
"Вы знаете, что цель сегодня заключалась в том, чтобы Косово и Сербия договорились о том, как выполнять соглашение, принятое на последней встрече высокого уровня 27 февраля в Брюсселе. Соглашение было достигнуто в конце февраля, но сегодня вопрос заключался в том, чтобы договориться, как его реализовать. Это означает практические шаги в отношении того, что должно быть сделано, когда это должно быть сделано, кем и как. Часто говорят, что дьявол кроется в деталях, но иногда дьявол кроется в календаре, в графике, в сроках. И мы обсуждали это 12 часов. И я рад сообщить, что наконец, спустя 12 часов, у нас есть соглашение, как это сделать", – заявил он.
Дипломат назвал переговоры длительными и сложными. Он отметил, что сначала ЕС предложил более детализированное приложение к соглашению, но стороны его не одобрили.
Боррель также заявил, что невыполнение условий соглашения "будет иметь последствия".
"Я хочу подчеркнуть, что для того, чтобы открыть путь к достижению своей стратегической цели по вступлению в Европейский союз, Сербия и Косово должны нормализовать свои отношения. Нет никакого способа обойти это", – сказал глава европейской дипломатии.
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".
27 февраля 2023 года Сербия и Косово выразили готовность приступить к реализации "Соглашения о пути к нормализации отношений".