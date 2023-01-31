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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Президент Хорватии заявил, что "Крым больше никогда не будет Украиной". В МИД в ответ напомнили историю Хорватии

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Миланович уверен, что Россия не допустит проигрыша в войне, в случае необходимости прибегнет к ядерному оружию
Миланович уверен, что Россия не допустит проигрыша в войне, в случае необходимости –прибегнет к ядерному оружию
Фото: EPA

Президент Хорватии Зоран Миланович 30 января заявил, что Крым "никогда больше не будет Украиной" и что Россию победить невозможно, так как у нее есть ядерное оружие. Об этом он сказал на церемонии проводов хорватских солдат в рамках деятельности НАТО в Литве, сообщает RTS.

Он сравнил Косово с Крымом, заявив, что Косово "забрали у Сербии".

"Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали у Сербии. Кто это сделал, как не мы? Разве мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие... То же самое и с Крымом – Крым никогда больше не будет Украиной. Так говорят ведущие немецкие генералы", – сказал он. 

Он также считает, что "Россия – опасная страна" и что, по его словам, никто этого не понимает.

Когда журналисты напомнили ему об ошибочности его оценок перед началом вторжения – он утверждал, что Россия никогда не нападет на Украину, потому что у нее не хватает солдат – Миланович повторил, что был прав. 

"Солдат не хватает. Это была ошибка России, потому что они думали, что правительство [в Украине] развалится. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, когда они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", – заявил Миланович и добавил, что "безумные эмоции ведут Европу к тому, с чем она не сможет справиться".

Кроме того, по его мнению, с 2014-го по 2022 год можно было наблюдать, "как кто-то провоцирует Россию с намерением начать эту войну", цитирует Dnevnik

Миланович также раскритиковал поставки западных танков ВСУ, потому что военная поддержка Украины, по его мнению, "затягивает войну".

В Министерстве иностранных дел Украины усомнились, что Миланович смог бы с такой пророссийской риторикой, какую он себе позволяет в адрес Украины, стать президентом в 1990-х годах, когда Хорватия сражалась в войне за сохранение государственности.

Об этом написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

"Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", – подчеркнул Николенко.

Он обратил внимание, что в МИД считают неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины.

"В то же время мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватского народа за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", – добавил спикер МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid029XhpneUcWTcomjucsn8YBH44q4zqbBcN6i7fREnondYvs5UtsbR7UF9SikoMYBaHl

Контекст:

Миланович не впервые высказывает пророссийские нарративы. В январе 2022 года он сказал, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации напряжения на границе Украины его страна максимально дистанцируется от этих событий.

В декабре 2022 года парламент Хорватии отклонил заявку правительства страны на помощь в обучении украинских солдат в рамках миссии Европейского союза "EUMAM Украина". Голосование в парламенте состоялось после того, как Миланович отказался подписать предложение, заявив, что оно не соответствует конституции.

В то же время премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, у которого с Милановичем конфликт, поддерживает Украину. В апреле 2022 года Пленкович заявил, что прекращает все контакты с Милановичем, которого назвал "манипулятором, лжецом и дикарем". "Пророссийский, я не знаю, их агент или нет, но ущерб, который он нанес нам во внешней политике, ужасен", – сказал он. 

Теги: Россия, Крым, МИД, ядерное оружие, МИД Украины, Сербия, аннексия, Хорватия, Косово, война России против Украины, Олег Николенко, Зоран Миланович
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