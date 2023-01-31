Президент Хорватии заявил, что "Крым больше никогда не будет Украиной". В МИД в ответ напомнили историю Хорватии

Миланович уверен, что Россия не допустит проигрыша в войне, в случае необходимости –прибегнет к ядерному оружию Фото: EPA

Он сравнил Косово с Крымом, заявив, что Косово "забрали у Сербии".

"Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали у Сербии. Кто это сделал, как не мы? Разве мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие... То же самое и с Крымом – Крым никогда больше не будет Украиной. Так говорят ведущие немецкие генералы", – сказал он.

Он также считает, что "Россия – опасная страна" и что, по его словам, никто этого не понимает.

Когда журналисты напомнили ему об ошибочности его оценок перед началом вторжения – он утверждал, что Россия никогда не нападет на Украину, потому что у нее не хватает солдат – Миланович повторил, что был прав.

"Солдат не хватает. Это была ошибка России, потому что они думали, что правительство [в Украине] развалится. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, когда они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", – заявил Миланович и добавил, что "безумные эмоции ведут Европу к тому, с чем она не сможет справиться".

Кроме того, по его мнению, с 2014-го по 2022 год можно было наблюдать, "как кто-то провоцирует Россию с намерением начать эту войну", цитирует Dnevnik.

Миланович также раскритиковал поставки западных танков ВСУ, потому что военная поддержка Украины, по его мнению, "затягивает войну".

В Министерстве иностранных дел Украины усомнились, что Миланович смог бы с такой пророссийской риторикой, какую он себе позволяет в адрес Украины, стать президентом в 1990-х годах, когда Хорватия сражалась в войне за сохранение государственности.

Об этом написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

"Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", – подчеркнул Николенко.

Он обратил внимание, что в МИД считают неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины.

"В то же время мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватского народа за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", – добавил спикер МИД.