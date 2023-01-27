Отправка западных танков Украине затянет войну – президент Хорватии

Он сказал, что надеется, что между Вашингтоном и Москвой идут "какие-то переговоры", иначе "мир будет двигаться к третьей мировой войне".
По поводу передачи Украине западных танков он заявил, что это только "затянет войну". И добавил, что и "российские, и американские танки горят одинаково".
"Возможно, эти танки сгорят, возможно, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду выступать за это. Те, кто хочет угодить кому-то в Брюсселе (Бельгия), могут выступать за это, но я не буду", – сказал президент Хорватии.
Он подчеркнул, что Хорватия не принимает участия в войне с Россией.
"Министр иностранных дел Германии сказал, что мы должны объединяться, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может быть, Германия снова воюет с Россией, удачи им, может быть, у них все получится лучше, чем 70 лет назад", – сказал Миланович.
Президент Хорватии добавил, что давно в политике, но "такого сумасшествия он еще не видел".
Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. Как отмечал Der Spiegel, будет два батальона, в каждом из которых по 40 танков Leopard 2. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме того, США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент США Джо Байден.
Президент Хорватии не впервые сделал скандальное пророссийское заявление. 25 января 2022 года он заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации напряжения на границе Украины его страна максимально дистанцируется от этих событий.
16 декабря 2022 года парламент Хорватии отклонил заявку правительства страны на помощь в обучении украинских солдат в рамках миссии Европейского союза "EUMAM Украина".