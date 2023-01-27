Отправка западных танков Украине затянет войну – президент Хорватии

Он сказал, что надеется, что между Вашингтоном и Москвой идут "какие-то переговоры", иначе "мир будет двигаться к третьей мировой войне".

По поводу передачи Украине западных танков он заявил, что это только "затянет войну". И добавил, что и "российские, и американские танки горят одинаково".



"Возможно, эти танки сгорят, возможно, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду выступать за это. Те, кто хочет угодить кому-то в Брюсселе (Бельгия), могут выступать за это, но я не буду", – сказал президент Хорватии.

Он подчеркнул, что Хорватия не принимает участия в войне с Россией.

"Министр иностранных дел Германии сказал, что мы должны объединяться, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может быть, Германия снова воюет с Россией, удачи им, может быть, у них все получится лучше, чем 70 лет назад", – сказал Миланович.

Президент Хорватии добавил, что давно в политике, но "такого сумасшествия он еще не видел".