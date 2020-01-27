Премьер Ирака заявил, что государство привержено защите дипмиссий на своей территории

В результате таких атак, как обстрел "Зеленой зоны" в Багдаде Ирак может стать полем битвы, заявил премьер страны Адиль Абдул-Махди.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди осудил ракетные удары по "Зеленой зоне" Багдада, где находится посольство США и другие дипломатические миссии и административные здания. Об этом 27 января сообщил Sky News Arabia.

Он приказал силам безопасности найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности. По словам премьер-министра, такие действия ослабляют государство и подрывают его суверенитет и неприкосновенность дипломатических миссий на его территории.

Абдул-Махди заявил, что в результате таких атак Ирак может стать полем битвы.

По его словам, правительство Ирака привержено защите всех дипломатических миссий.

СМИ 26 января сообщали о ракетных обстрелах "зеленой зоны" Багдада, где находится посольство США в Ираке и другие дипломатические миссии, а также правительственные здания. Собеседник телеканала Alsumaria News утверждал, что одна из ракет, которыми обстреляли "зеленую зону" Багдада, попала в здание американской дипломатической миссии.

По данным CNN, в "зеленую зону" попало три ракеты. Один сотрудник посольства в результате обстрела получил легкие ранения, но уже вернулся к работе, сообщали источники канала. В Госдепе эту информацию не прокомментировали.

Госдеп призвал Ирак защищать иностранные дипмиссии на своей территории.

"Зеленая зона" Багдада, где располагается посольство США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам. В частности, 4 января СМИ сообщали о падении в этом районе как минимум одной ракеты. 5 января по "зеленой зоне" было выпущено три ракеты, одна из которых, по данным источников Al Arabiya, попала в жилой дом напротив посольства США, по данным телеканала, пострадали мирные жители.