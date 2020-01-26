В Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих

Во время антиправительственных протестов в Ираке 44 человека были ранены, еще четверо – погибли.

1 октября 2019 года в Ираке начались общенациональные антиправительственные митинги Фото: ЕРА

В Ираке во время столкновений с полицией погибло четверо протестующих, сообщило 25 января Assoсiated Press.

Один человек погиб в столице Ирака Багдаде, еще трое – в городе Насирия.

44 протестующих получили ранения.

Для разгона митингующих иракские силовики применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие, поджигали палатки. Протестующие, в свою очередь, призвали выйти на улицы больше людей.

1 октября 2019 года в Ираке начались общенациональные антиправительственные митинги. Демонстранты требуют от правительства создания рабочих мест и прекращения коррупции. 29 ноября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди подал в отставку после резкой критики правительства со стороны высшего шиитского духовника Ирака Али аль-Систани. 1 декабря парламент Ирака принял отставку премьера.

4 декабря иракские правозащитники сообщили, что с 1 октября в ходе протестных акций в стране погибло не менее 460 человек, 19 тысяч пострадали.