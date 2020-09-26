Премьер Ливана ушел в отставку на фоне политического тупика

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб подал в отставку на фоне тупиковой ситуации и фактического провала в формировании нового правительства.

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб подал в отставку 26 сентября на фоне политического тупика из-за формирования правительства, сообщил телеканал Al Arabiya.

Адиб пояснил журналистам такое решение "провалом в формировании нового правительства". Премьер снял с себя задачу формирования правительства после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, сообщили журналисты канала.

Ожидалось, что новое правительство Ливана сформируют 15 сентября, но этого не вышло из-за разногласий между конкурирующими политическими силами страны. Основной причиной этого является расхождения в требованиях шиитской партии "Амаль" и поддерживаемой Ираном "Хезболлы" по избранию кандидата на пост министра финансов Ливана.

Представитель офиса французского президента Эммануэля Макрона в комментарии агентству Associated Press назвал отставку Адиба "коллективным предательством" политических партий Ливана.

Французский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Ливану совершенно необходимо иметь правительство, способное получать международную помощь.

Al Jazeera сообщает, что представители различных политических партии Ливана пообещали Макрону сформировать правительство к середине сентября.

Адиб пытался создать "правительство экспертов для борьбы с тяжелым экономическим и финансовым кризисом в стране, но столкнулся с серьезным камнем преткновения в системе правления Ливана", сказано в сообщении арабского канала.

Политический кризис в Ливане начался в связи с последствиями мощного взрыва в порту Бейрута вечером 4 августа. Жертвами этого взрыва стали более 220 человек. Еще около 5 тыс. ранены, десятки пропали без вести.

Прежний кабинет министров во главе с Хасаном Диабом ушел в отставку 10 августа на фоне демонстраций тысяч людей. Протестующие уверяли, что власти страны несут ответственность за взрыв в порту Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".