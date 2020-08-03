Премьер-министр Косово заразился коронавирусом

По словам главы правительства частично признанной Республики Косово Авдуллы Хоти, ближайшие две недели ему придется провести в изоляции.

Хоти заразился спустя два месяца после назначения на пост премьера Фото: ЕРА

Тест на коронавирус у премьер-министра Косово Авдуллы Хоти оказался положительным. Об этом политик сообщил 2 августа в своем Facebook.

"У меня нет признаков [заболевания], кроме легкого кашля. С сегодняшнего вечера я в изоляции на следующие две недели. Буду выполнять свои обязательства из дома", – написал 44-летний Хоти.

До него из глав правительств о заболевании COVID-19 сообщали британский премьер Борис Джонсон и глава правительства России Михаил Мишустин.

Косово провозгласило независимость в 2008 году и на сегодняшний день признано 97 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.

Хоти возглавил правительство республики 3 июня.