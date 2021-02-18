"Превратилась в проект западных стран". В Кремле считают Украину недружественной

В политике руководства Украины доминируют "антироссийские действия", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия считает Украину недружественным государством, которое, по мнению Кремля, "превратилось в проект западных стран". Об этом 18 февраля во время пресс-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Коммерсантъ".

Он отметил, что Украина является суверенным государством, "которое не является дружественным для нас". По словам Пескова, в политике украинского руководства доминируют "антироссийские действия".

Россия "безусловно, признает украинское государство", подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. В то же время, по его мнению, после Революции достоинства Украина "превратилась в проект западных стран".

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

15 февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе. Договориться с РФ "практически невозможно", говорил первый президент независимой Украины.