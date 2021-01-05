Президент Армении заболел в Лондоне COVID-19

После успешно проведенной операции в столице Британии 3 января у президента Армении Армена Саркисяна появились симптомы коронавируса. Тест на COVID-19 оказался положительным, рассказали в отделе по связям с общественностью президентского аппарата.

Президент Армении Армен Саркисян заболел COVID-19, когда встречал Новый год в Лондоне с семьей, сообщил аппарат президента, сообщило агентство "Арменпресс" 5 января со ссылку на отдел по связям с общественностью президентского аппарата.

В столице Британии 3 января Саркисян успешно перенес операцию на ноге, сказано в сообщении. После этого у 67-летнего главы государства появились симптомы коронавируса. Тест на COVID-19 оказался положительным. Саркисян находится на изоляции и продолжает работать удаленно.

Летом COVID-19 переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер предполагал, что мог заразиться коронавирусом во время переговоров.

По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число зараженных коронавирусом в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 324, составив почти 160 тыс. человек.

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении, по состоянию на 11.00 31 декабря прошлого года, число выздоровевших пациентов увеличилось на 957 и сейчас составляет 142,8 тыс. Скончалось от COVID-19 2823 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.