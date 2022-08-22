Президент Австрии получил сотрясение мозга во время похода в горы

Несчастный случай произошел в природном парке Каунерграт, расположенном в Альпах. Ван дер Беллен поскользнулся во время горной прогулки. Сотрудники спецподразделения "Кобра" доставили президента в ближайшую больницу, где, по совету врачей, он провел ночь.

Сообщается, что политик получил легкие травмы – ссадины и легкое сотрясение мозга. Однако он отменил все встречи на европейском форуме "Альпбах" 22–23 августа.

(2/2) Der Bundespräsident zog sich Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung zu und wird routinemäßig auf Anraten der behandelnden Ärzte die heutige Nacht im Krankenhaus verbringen. Seine Termine im Rahmen des Forum Alpbach am Montag und Dienstag wird er absagen. — A. Van der Bellen (@vanderbellen) August 21, 2022

Судя по Instagram-аккаунту ван дер Беллена, он регулярно совершает вылазки на природу, в том числе в горы.