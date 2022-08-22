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Президент Австрии получил сотрясение мозга во время похода в горы

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Судя по Instagram-аккаунту ван дер Беллена, он любит горные походы
Судя по Instagram-аккаунту ван дер Беллена, он любит горные походы
Скриншот: vanderbellen / Instagram

78-летний президент Австрии Александер ван дер Беллен попал в больницу в результате происшествия в горах 21 августа. Об этом сообщили в официальном аккаунте президента в Twitter.

Несчастный случай произошел в природном парке Каунерграт, расположенном в Альпах. Ван дер Беллен поскользнулся во время горной прогулки. Сотрудники спецподразделения "Кобра" доставили президента в ближайшую больницу, где, по совету врачей, он провел ночь.

Сообщается, что политик получил легкие травмы – ссадины и легкое сотрясение мозга. Однако он отменил все встречи на европейском форуме "Альпбах" 22–23 августа.

Судя по Instagram-аккаунту ван дер Беллена, он регулярно совершает вылазки на природу, в том числе в горы.

Теги: Австрия, горы, Александер Ван дер Беллен, травмы, поход
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