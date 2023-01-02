Президент Европарламента инициирует лишение неприкосновенности двух европарламентариев

"По запросу бельгийских судебных органов я инициировала срочную процедуру снятия неприкосновенности с двух членов Европейского парламента. Безнаказанности не будет. Нет", – написала она.

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.



There will be no impunity. None. — Roberta Metsola (@EP_President) January 2, 2023

По данным Politico Europe, речь идет о евродепутатах Марке Тарабелле из Бельгии и Андреа Коццолино из Италии, они представляют фракцию "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

Дело связано с теперь уже бывшим вице-председателем Европарламента Евой Кайли, которую подозревают в получении крупных сумм денег для лоббирования интересов одной из стран Персидского залива.

На сайте Европарламента указано, что Метсола объявит процедуру лишения иммунитета на пленарном заседании 16 января.

"Виновные увидят, что этот парламент на стороне закона. Коррупция не может оправдываться, и мы сделаем все, чтобы с ней бороться", – приводит ее слова пресс-служба Европарламента.

Метсола "попросила все службы и комитеты уделить первоочередное внимание этой процедуре с целью ее завершения до 13 февраля".