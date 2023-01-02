Президент Европарламента инициирует лишение неприкосновенности двух европарламентариев

"По запросу бельгийских судебных органов я инициировала срочную процедуру снятия неприкосновенности с двух членов Европейского парламента. Безнаказанности не будет. Нет", – написала она.
Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.— Roberta Metsola (@EP_President) January 2, 2023
There will be no impunity. None.
По данным Politico Europe, речь идет о евродепутатах Марке Тарабелле из Бельгии и Андреа Коццолино из Италии, они представляют фракцию "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".
Дело связано с теперь уже бывшим вице-председателем Европарламента Евой Кайли, которую подозревают в получении крупных сумм денег для лоббирования интересов одной из стран Персидского залива.
На сайте Европарламента указано, что Метсола объявит процедуру лишения иммунитета на пленарном заседании 16 января.
"Виновные увидят, что этот парламент на стороне закона. Коррупция не может оправдываться, и мы сделаем все, чтобы с ней бороться", – приводит ее слова пресс-служба Европарламента.
Метсола "попросила все службы и комитеты уделить первоочередное внимание этой процедуре с целью ее завершения до 13 февраля".
Кайли задержали 9 декабря 2022 года в рамках расследования коррупции в интересах другой страны. По данным Le Soir, речь о Катаре, где проходил финальный этап чемпионата мира по футболу 2022 года.
Адвокат Кайли Михалис Димитракопулос заявлял, что его клиентка невиновна и "не имеет ничего общего со взяточничеством из Катара".
По этому делу бельгийская полиция еще по состоянию на середину декабря провела более 20 обысков и конфисковала более €1,5 млн наличными, отмечал Euronews.
Politico Europe отмечает, что Кайли была лишена неприкосновенности автоматически, так как считается, что ее задержали при совершении преступления.