ГОРДОН
 
 
МИР

Президент Европарламента инициирует лишение неприкосновенности двух европарламентариев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Метсола объявит процедуру лишения иммунитета на заседании Европарламента 16 января
Метсола объявит процедуру лишения иммунитета на заседании Европарламента 16 января
Фото: ЕРА

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила 2 января в Twitter, что инициировала срочную процедуру лишения неприкосновенности двух депутатов Европарламента.

"По запросу бельгийских судебных органов я инициировала срочную процедуру снятия неприкосновенности с двух членов Европейского парламента. Безнаказанности не будет. Нет", – написала она.

По данным Politico Europe, речь идет о евродепутатах Марке Тарабелле из Бельгии и Андреа Коццолино из Италии, они представляют фракцию "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

Дело связано с теперь уже бывшим вице-председателем Европарламента Евой Кайли, которую подозревают в получении крупных сумм денег для лоббирования интересов одной из стран Персидского залива.

На сайте Европарламента указано, что Метсола объявит процедуру лишения иммунитета на пленарном заседании 16 января.

"Виновные увидят, что этот парламент на стороне закона. Коррупция не может оправдываться, и мы сделаем все, чтобы с ней бороться", – приводит ее слова пресс-служба Европарламента.

Метсола "попросила все службы и комитеты уделить первоочередное внимание этой процедуре с целью ее завершения до 13 февраля".

Контекст:

Кайли задержали 9 декабря 2022 года в рамках расследования коррупции в интересах другой страны. По данным Le Soir, речь о Катаре, где проходил финальный этап чемпионата мира по футболу 2022 года.

Адвокат Кайли Михалис Димитракопулос заявлял, что его клиентка невиновна и "не имеет ничего общего со взяточничеством из Катара".

По этому делу бельгийская полиция еще по состоянию на середину декабря провела более 20 обысков и конфисковала более €1,5 млн наличными, отмечал Euronews.

Politico Europe отмечает, что Кайли была лишена неприкосновенности автоматически, так как считается, что ее задержали при совершении преступления.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Европарламент, Бельгия, депутаты, неприкосновенность, расследование, парламент, заседание, иммунитет, Роберта Метсола
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой
Пугачева, которая покинула РФ, в желто-синем наряде заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной. Видео
Пугачева, которая покинула РФ, в желто-синем наряде заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной. Видео
"Красивая женщина", "Пример для подражания". 48-летняя Наталья Егорова сняла на видео свою первую пробежку в новом году
"Красивая женщина", "Пример для подражания". 48-летняя Наталья Егорова сняла на видео свою первую пробежку в новом году
Kozak System выступила на вокзале в Киеве и анонсировала концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео
Kozak System выступила на вокзале в Киеве и анонсировала концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео
"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео
"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько
На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (93989)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (60075)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (50245)
4
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (43831)
5
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (34711)
6
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (20400)
7
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (18894)
8
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (14493)
 
 
 
 