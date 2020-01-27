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Президент Израиля Ривлин призвал Дуду "восстановить мосты" между двумя народами

Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что в ходе церемоний памяти жертв Холокоста в Иерусалиме участие поляков в борьбе против нацистов было проигнорировано. Прибывший в Освенцим израильский президент Реувен Ривлин выразил сожаление в связи с тем, что отношения между странами пострадали от политического вмешательства в исторические вопросы.

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Ривлин призвал Дуду посетить Израиль
Ривлин призвал Дуду посетить Израиль
Фото: ЕРА

Президент Израиля Реувен Ривлин считает, что его встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и совместное участие в церемонии, посвященной памяти узников концлагеря Аушвиц, помогут улучшить отношения между странами.

Лидеры должны "восстановить мосты" между двумя народами, сказал Ривлин 27 января, информирует пресс-служба министерства иностранных дел Израиля.

Израильский президент выразил сожаление по поводу того, что отношения между странами пострадали от политического вмешательства в исторические вопросы, и подчеркнул, что историю следует оставить экспертам.

"Мы всегда свято чтим мужество праведников народов мира, в том числе тысяч поляков, которые рисковали своими жизнями ради спасения евреев. Но мы также будем помнить и напоминать, что этих благородных людей было слишком мало, что они были слабее, чем нацистская Германия, которая превратила Польшу в крупнейшее место уничтожения евреев. Польша, где веками процветал еврейский народ, стала его самым большим кладбищем", – сказал Ривлин на брифинге после двухсторонних переговоров с Дудой в Освенциме.

Он передал главе польского государства приглашение посетить Израиль с официальным визитом.

Дуда, в свою очередь, поблагодарил Ривлина за приезд в Освенцим. Он подчеркнул, что его отказ принять участие в мероприятиях к 75-й годовщине освобождения узников Аушвица в Иерусалиме был вызван тем, что тема участия Польши в "эпической борьбе против нацистов была проигнорирована" организаторами.

5 января Дуда, который был приглашен в Израиль на мероприятия памяти жертв Холокоста, заявил, что отказывается от участия, потому что организаторы не хотят предоставлять ему слово. Польская пресса писала, что Дуда не поедет в Израиль из-за недавних антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина. Среди организаторов форума в Иерусалиме был фонд российского бизнесмена Моше Кантора.

27 января церемония по случаю 75-й годовщины освобождения узников Аушвица прошла в Освенциме.

Теги: Польша, Холокост, переговоры, Аушвиц, Освенцим, Анджей Дуда, Реувен Ривлин
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